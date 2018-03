Sankt Augustin. Auf der A560 in Richtung Bonn kam es am Abend zu einem längeren Stau. Ein Auto hatte in nahe der Ausfahrt Menden einen Motorschaden und kam auf der linken Spur zum Stehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.03.2018

Auf der A560 in Richtung Bonn staute es sich am Abend in Höhe der Ausfahrt Sankt Augustin-Menden. Die Polizei musste dort ein Auto mit Motorschaden bergen.

Eine Mutter war am Abend mit ihrem Kind auf der A560 mit einem Citroën-Van unterwegs. Auf der Fahrt platzte plötzlich der Motor, das Auto kam auf der linken Fahrspur zum Stehen, und es kam zu einer Rauchentwicklung. Die Mutter und das Kind wurden nicht verletzt. Während der Bergung war nur eine Fahrspur frei.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis