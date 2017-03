Unfall in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Laut der Polizei kam es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in Sankt Augustin an der Kreuzung Bonner Straße / Husarenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

31.03.2017

Nach ersten Ermittlungen befuhr der 54-jährige Pkw-Fahrer aus Bonn die Bonner Straße aus Siegburg kommend in Fahrtrichtung Bonn.Zeugenaussagen zufolge fuhr er bei Grün in den Kreuzungsbereich ein. Die 62-jährige Motorradfahrerin aus Sankt Augustin befuhr, mit ihrem Kleinkraftrad die Husarenstraße und wollte nach rechts in die Bonner Straße, in Richtung Bonn abbiegen.

Dabei missachtete sie offensichtlich die für sie geltende rote Ampel an der Kreuzung. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Motorradfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde nach notärztlicher Versorgung in eine Schwerpunktklinik gebracht.

Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 4500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es im Kreuzungsbereich zu Verkehrsbehinderungen. (ga)