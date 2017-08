Sommerabend im Reformationsjahr

Sankt Augustin. Stadt Sankt Augustin eröffnete die Theatersaison unter freiem Himmel. Das N.N. Theater spielte im Klostergarten der Steyler Missionare das Stück „Ich fürchte nichts – Luther 2017“

Von Jill Mylonas, 28.08.2017

Gelungen ist der Auftakt zur Spielzeit 2017/18 des Kulturamtes der Stadt Sankt Augustin. Verschiedene Theaterinszenierungen und Lesungen bietet das Amt nun an, darunter auch Auftritte von Bernd Stelter und Jochen Busse. Zum Start am Freitag hatte Torsten Ehlert, Kulturamtsleiter der Stadt Sankt Augustin, das N.N. Theater Köln mit dem Stück „Ich fürchte nichts – Luther 2017“ nach Sankt Augustin in den Klostergarten der Steyler Missionare eingeladen.

Den 500. Jahrestag der Reformation hatte sich die Theatertruppe um Regisseur Gregor Höppner zum Anlass genommen, eine launige und abwechslungsreiche Reise durch die Geschichte zu präsentieren. So nahmen die vier Schauspieler verschiedene Rollen an und spannten den Bogen aus dem Jahr 1517, als Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlichte, bis in die Gegenwart. Als Kulisse dienten dabei lediglich ein paar Säulen und Tonnen.

Zwischen den szenischen Darstellungen schwebte Irene Schwarz, bekannt aus der Sendung „Hausmeister Krause“, als „die Zeit“ und als Engel über die Bühne. Auf einem elektrischen Skateboard rollte sie in einem blütenweißen Kleid von einer Ecke in die nächste. So stellte sie etwa wirklich wichtige Fragen wie „Hat sich Gott beim Urknall die Ohren zugehalten?“. Oliver Schnelke durchlebte als Martin Luther und damit als Augustinermönch mit seiner katholischen Kirche Qualen und machte sich Gedanken über den Ablasshandel. Die Anwesenheit des Antichristen (Michl Thorbecke) machte es für Luther nicht einfacher.

Luthers Einfluss immer noch größer als gedacht

In mehrere Rollen schlüpfte auch Aischa-Lina Löbbert, die als Katharina von Bora oder als Papst überzeugte. Den üppigen Lebensstil des Vatikans vermittelte sie dem Publikum und rief in Anspielung auf die aktuellen Ereignisse: „Vatikan First“.

Aktuell blieb es ohnehin während des gesamten Stückes. Als Irene Schwarz in das künstlerische Kostüm Lucas Cranachs stieg, gab es unter den Zuschauern kein Halten mehr. Um Luther für seine 95 Thesen zu würdigen, hielt sie ihn auf Leinwand fest, lobte ihn mit „Schätzchen, du machst das ganz toll, freeze“ oder rief ihren Lehrlingen zu: „Das müssen wir alles retuschieren.“ Herrlich lustig wurde es, als sie mit altbekannten Sprüchen aus Castingsshows um sich warf: „Raus mit dir, ich habe leider kein Bildnis für dich“ und „No Recall“.

Am Schluss blieb das Publikum nicht nur amüsiert, sondern auch ein wenig nachdenklich zurück. Denn der Einfluss Luthers ist auch heute noch größer, als vielen bewusst ist.

An zwei Einrichtungen ging der Reinerlös einer anschließenden Verlosung. Der Verein „Leben mit Krebs“ und das Projekt „Zeit der Maulbeeren“ teilten sich die Spende. Als Anke Riefers die Verlosung startete, zeigte sich das Publikum begeistert: Denn es gab eine rote Vespa zu gewinnen, die der Lions Club Sankt Augustin gesponsert hatte.