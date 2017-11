Die Schönste kommt aus Köln

Sankt Augustin. Neun Frauen und drei Männer haben sich im Huma-Einkaufspark in Sankt Augustin der Wahl zu Miss und Mister Rhein-Sieg-Kreis gestellt. Die Sieger nehmen am Landeswettbewerb teil.

Von Sofia Grillo, 06.11.2017

Jens Hoppe ist aufgeregt, gleich präsentiert er sich einem großen Publikum auf einem Laufsteg. Das habe er zuvor noch nie getan, erzählt er. Der 22-jährige Sankt Augustiner nahm am Samstag an der Wahl zum Mister Rhein-Sieg-Kreis im Huma-Einkaufspark teil. Zwei weitere junge Männer aus der Region sind seine Konkurrenten. Insgesamt neun junge Frauen nahmen zudem an der Wahl zur Miss Rhein-Sieg-Kreis teil.

„Ich habe mich schon immer für das Modeln interessiert und mich auch schon bei verschiedenen Wettbewerben beworben“, erzählt Hoppe vor seinem Auftritt. Bisher habe es jedoch noch nie geklappt. Im Internet habe er die Miss-Wahl im Shoppingcenter in Sankt Augustin gesehen und habe nun zum ersten Mal die Chance, sich im Modeln zu versuchen. Neben Jens Hoppe sitzt Martin Steblau. Er sei aus einem ganz anderen Grund zur Misswahl gekommen, sagt der Kaufmann in der Automobilbranche. „Ich habe mit meinen Kollegen herumgealbert und daraus ist die Bewerbung entstanden.“ Dennoch könne er sich vorstellen, beruflich zu modeln. Vorbereitet hätten sie sich nicht, erzählen Hoppe und Steblau. Sie hätten sich nur mehr Gedanken als üblich über ihre Kleidung gemacht.

Wahl zu Miss und Mister Rhein-Sieg-Kreis Wahl zu Miss und Mister Rhein-Sieg-Kreis im Huma-Einkaufspark in Sankt Augustin.

Die beiden Kandidatinnen Gentizina Dauti und Vanessa Schaefer sind mit ihren Vorbereitungen fertig. Sie haben sich in Schale geworfen. Die 18-jährige Gentizina Dauti hat wie Hoppe schon lange Interesse am Modeln. Sie könne sich auch eine Modelkarriere vorstellen. Die 18-jährige Schülerin Vanessa Schaefer macht wegen ihrer Freundinnen mit. „Die haben mich so lange überredet, bis ich mich angemeldet habe“, sagt sie. Dann wird die Aufregung groß, die Show beginnt. Moderator Rudolf Köhlke vom Misswahl-Veranstalter „Miss Germany Corporation“ kündigt die Kandidaten an. Zunächst präsentieren sie sich auf dem Laufsteg im Shoppingcenter in Abendmode und stellen sich der Jury sowie dem Publikum vor. Manchen unter ihnen sieht man die Aufregung deutlich an, andere scheinen auf dem Laufsteg geübt zu sein und präsentieren sich selbstbewusst.

In der vierköpfigen Jury sitzt unter anderem die amtierende Miss Westdeutschland Ekaterina Fabricius. Sie habe schon etliche Misswahlen gemacht und wisse, wie sich die Kandidaten jetzt fühlen, sagt sie. Sie achte vor allem auf die Ausstrahlung der Teilnehmer am Contest und auf die kurzen Interviews mit ihnen. „Das Gesamtpaket muss einfach stimmen“, sagt die 22-Jährige.

Nach einer Pause geht es für die Kandidaten weiter. Sie zeigen sich in Bademode. Danach stehen die Gewinner fest. Alexandra Smatkova und Roberto Gervasi sind Miss und Mister Rhein-Sieg-Kreis. Beide sind 23 Jahre alt. Smatkova kommt aus Köln und studiert dort Betriebswirtschaft. Gervasi wohnt in Wuppertal und ist ebenfalls Student. Die beiden haben sich mit ihrem Sieg im Huma für die landesweite Wahl zu Miss und Mister NRW qualifiziert.