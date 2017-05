Polizei sucht Zeugen

Sankt Augustin. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein historisches weißes Cabrio entwendet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Wagens.

Von Hannah Pfundt, 12.05.2017

Der Eigentümer des 33 Jahre alten weißen Mercedes Cabriolet hatte seinen historischen Wagen am Mittwochabend gegen Mitternacht vor seinem Haus am Kastanienweg in Sankt Augustin abgestellt. Am nächsten Morgen war das Auto dann verschwunden.

Unbekannte haben den Wagen gestohlen und keinerlei Spuren hinterlassen. Der Mercedes 380SL mit dem amtlichen Kennzeichen SU-IL###H hat ein schwarzes Verdeck und einen fünfstelligen Wert.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib und Standort des Wagens, sowie zur Tat selbst geben können, sich zu melden.