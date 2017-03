Ehemalige Medienzentrale in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Die Polizei ist am späten Dienstagabend mit einem Großaufgebot in die Zentrale Unterbringungseinrichtung in der ehemaligen Medienzentrale an der „Alte Heerstraße“ in Sankt Augustin ausgerückt.

Mehrere Männer lieferten sich am späten Dienstagabend eine Schlägerei in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in der ehemaligen Medienzentrale an der „Alte Heerstraße“ in Sankt Augustin.

Laut Mitteilung der Polizei waren Zuwanderer verschiedener Nationalitäten in einen Streit geraten, weil einer der Beteiligten einer weiblichen Bewohnerin ein anzügliches Angebot unterbreitet hatte. Die Beamten rückten aufgrund der unübersichtlichen Lage mit einem Großaufgebot an und konnten die Situation in kurzer Zeit beruhigen. Die Polizisten aus dem Rhein-Sieg-Kreis wurden dabei von Beamten aus Bonn und Köln unterstützt.

Drei Männer wurden in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt. (ga)