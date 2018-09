Überhöhte Geschwindigkeit

Am Samstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Buisdorf.

Sankt Augustin. Am Samstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Buisdorf. Dabei wurden mehrere Personen teils schwerst verletzt. Die Fahrbahn ist derzeit komplett gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.09.2018

Am Samstagabend kam es gegen 22.30 Uhr zu einem schweren Unfall in der Nähe des Aldi-Zentrallagers in Sankt Augustin-Buisdorf. Dabei wurden mehrere Personen zum Teil schwerst verletzt.

Vier Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Eine weitere war Augenzeugin und Ersthelferin des Unfalls und gilt als leicht verletzt. Sie steht unter Schock. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen schwerst verletzt, die anderen zwei Personen schwer. Drei weibliche Personen befanden sich in dem beteiligten Kleinwagen. Eine der Frauen ist lebensgefährlich verletzt. Eine männliche Person fuhr den größeren Wagen. Die Autos wurden beide komplett zerstört.

Nach Angaben der Polizei ist das Größere der beiden Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit in den anderen Kleinwagen gefahren. Er soll von Niederpleis kommend in Richtung Buisdorf gefahren sein und hinterließ unter anderem eine rund 110 Meter lange Schleuderspur. Er soll bereits an der Autobahnabfahrt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gefahren sein. Dadurch kam er ins Schleudern und fuhr rückwärts in einen Kleinwagen. Die Tachonadel des Wagens stand beim Aufprall bei 160 Stundenkilometern. Der Kleinwagen soll von Hennef in Richtung Sankt Augustin Ort unterwegs gewesen sein. Anschließend soll der größere Wagen noch mit dem Heck gegen ein Verkehrszeichen gestoßen sein.

Im Bereich der Kreuzung auf der Straße "Im Mittelfeld" in der Nähe des Aldis ist die Fahrbahn dreispurig. Eine Spur führt geradeaus, eine ist für Linksabbieger bestimmt und eine kommt aus der Gegenrichtung.

Die Fahrbahn ist an der Unfallstelle derzeit voll gesperrt. Die Sperrung kann noch mehrere Stunden andauern. 50 Feuerwehrleute, vier Rettungswagen, zwei Notärzte und mindestens zehn Polizisten sind dort im Einsatz. Das Kölner Unfallaufnahmeteam wurde hinzugezogen um die Driftspur zu untersuchen.

Andere Verkehrsteilnehmer werden gebeten das Gebiet über die Autobahn in Hennef oder durch die Durchfahrt durch Sankt Augustin zu umgehen.

Die Polizei betont, dass die Ersthelfer vor Ort vorbildlich reagiert und die Unfallstelle abgesichert hätten.

Weitere Berichterstattung folgt...