Feuerwehreinsatz in Sankt Augustin-Menden

SANKT AUGUSTIN. Bei einem Feuer in einem Autohaus an der Ecke Einstein-/Max-Planck-Straße in Sankt Augustin sind am Sonntagvormittag ein Nebengebäude sowie nach ersten Schätzungen etwa zehn Fahrzeuge schwer beschädigt worden.

Von Thomas Heinemann, 30.04.2017

Gegen 10.30 Uhr hatte ein Zeuge eine Rauchentwicklung im rückwärtigen Bereich des Autohauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Diese wurde auf der Anfahrt von einer schwarzen Rauchsäule zu einem Hartbauzelt im Außenbereich des Autohauses gelotst, an dessen Außenseite ein Feuer ausgebrochen war. Die Flammen hatten ins Zeltinnere übergegriffen. „Bei dem Brand waren Ölfässer beteiligt mit Putz- und Reinigungsmittel, die bei Eintreffen in Vollbrand standen. Bei Eintreffen gab es auch diverse Explosionen“, sagte Einsatzleiter und Stadtbrandinspektor Herbert Maur.

Mehrere Ölfässer waren geborsten und eine Gasflasche durch die Luft auf den Außenparkplatz des Autohauses geschleudert worden, berichteten Einsatzkräfte vor Ort. Weil die Explosionen das Feuer weiter anfachten, erhöhte die Wehr die Brandstufe und alarmierte auch per Sirene rund 90 Einsatzkräfte auf die Automeile an der Einsteinstraße. Zudem wurde die Straße aufgrund weiterer Explosionsgefahr zwischen Friedrich-Gauß-Straße und Rathausallee für den Verkehr gesperrt. Feuerwehrtrupps unter Atemschutz nahmen das brennende Gebäude von mehreren Seiten mit schwerem Löschschaum in die Zange.

Weil das Gelände umfangreich gesichert war, musste die Feuerwehr zunächst den Zaun zum Gebrauchtwagenbereich demontieren. Nachdem die Feuerwehr dann ins Innere vorgedrungen war, hatte sie den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Gegen 11.20 Uhr meldete Einsatzleiter Herbert Maur „Feuer aus!“.

„Wir kontrollieren noch die weiteren Fässer, die im Bereich des Brandherdes standen. Diese sind durch die Hitze etwas angeschwollen, weil sich der Inhalt darin ausgedehnt hat“, sagte er. Wie viele der in der Zelthalle geparkten Fahrzeuge wie schwer beschädigt wurden, stand während des Einsatzes noch nicht fest. Warum das Feuer im Außenbereich ausbrach und später auf die Halle übergriff, ist noch unklar und soll durch Brandermittler der Polizei ermittelt werden, erklärte die Feuerwehr. Auch will die Polizei die diversen Überwachungskameras der benachbarten Betriebe auswerten.