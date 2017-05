Stadtrat in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses erhält nach der neuen Landesregelung eine erhöhte Aufwandsentschädigung. Alle anderen Gremien schließt der Stadtrat von der Regelung aus.

Im Grunde sind sich die Fraktionen im Sankt Augustiner Rat einig: Sie alle wollen, dass beim Thema Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende vom Land noch einmal nachgebessert wird. Nach dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung stehen den Vorsitzenden seit Jahresbeginn zusätzliche Bezüge zu. Die Kommunen haben die Kosten zu tragen, dürfen aber Ausschüsse von der Regel ausnehmen. Und genau an diesem Punkt scheiden sich in Sankt Augustin die Geister. Davon zeugten am Mittwochabend nicht nur diverse Anträge, lange Debatten und eine Sitzungsunterbrechung, sondern auch eine geheime Abstimmung.

Wie berichtet, hatte sich der Haupt- und Finanzausschuss (Hafa) im April nach einer ausführlichen Diskussion mehrheitlich dafür ausgesprochen, nur ein paar Gremien von der Regelung auszunehmen. Und zwar den Rechnungsprüfungsausschuss, den Feuer- und Zivilschutzausschuss sowie alle Unterausschüsse. Das hatten SPD, Grüne und FDP damals beantragt. Dabei blieb es im Rat am Mittwochabend aber nicht. Denn am Ende setzte sich die Fraktion des Aufbruchs mit ihrem Antrag durch, sie erhielt die qualifizierte Mehrheit von 26 Stimmen. Damit sind nun alle Gremien bis auf den Jugendhilfeausschuss von den erhöhten Bezügen ausgenommen.

Wolfgang Köhler vom Aufbruch begründete das so: „Wir sehen zusätzlichen Aufwand am ehesten beim Jugendhilfeausschuss aufgrund der Unterausschüsse und des Vorsitzes des Vereins zur Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen.“ Grundsätzlich sei aber sowohl die Ausgabe und damit das Gesetz unsinnig, sagte Köhler, appellierte an die Ratsmitglieder, „ungehorsam“ zu sein und forderte eine geheime Abstimmung.

Marc Knülle (SPD) und Martin Metz (Grüne) sahen diese Lösung kritisch. „Wir sollten den juristisch sicheren Weg gehen“, sagte Knülle. Unterstützung erhielt der Aufbruch hingegen von den Christdemokraten. Sie hatten bereits im Hafa gefordert, alle Ausschüsse auszunehmen. Die CDU könne mit dem Antrag des Aufbruchs noch am besten leben, erläuterte Georg Schell. Die Fraktion hatte zwar auch einen eigenen Antrag eingereicht, vier Ausschüsse auszunehmen. Er kam aufgrund der Entscheidung für den Vorschlag des Aufbruchs aber nicht mehr zur Abstimmung – obwohl sich SPD, Grüne und FDP in einer Sitzungsunterbrechung darauf geeinigt hatten, die CDU-Vorlage zu unterstützen. Aufgrund der Sitzverteilung müssen aber auch Mitglieder dieser drei Fraktionen mit dem Aufbruch gestimmt haben.

Ab Juni soll die neue Regelung nun gelten. Die Verwaltung soll aber weiterhin beim Land darauf hinwirken, dass das Gesetz angepasst wird. Laut Bürgermeister Klaus Schumacher haben der Städte- und Gemeindebund und die Grünen im Landtag mitgeteilt, dass es gut möglich sei, dass die Regelung in der kommenden Legislaturperiode überprüft werde.