Jugendzentrum an der Grantham-Allee

Sankt Augustin. Der Interimsbau des Jugendzentrums Matchboxx an der Grantham-Allee bietet mehr Platz und mehr Programm. Bis 2020 soll die "Schuhschachtel" Anlaufstelle für Jugendliche sein.

Von Thomas Heinemann, 26.03.2018

Eine architektonische Augenweide ist die „Schuhschachtel“, wie der Containerbau am alten Sportplatz des Rhein-Sieg-Gymnasiums von einigen Bürgern und Rathausmitarbeitern bereits getauft wurde, wahrlich nicht. Dennoch waren sich die jüngsten und ältesten Besucher am Freitag einig: Selbst der funktionale Zweckbau ist erheblich schöner als sein Vorgänger, das alte Jugendzentrum Matchboxx an der Bonner Straße.

Weil er durch einen modernen Neubau ersetzt wird, schloss das Angebot der offenen Jugendarbeit am 7. Dezember 2017. Bis zur erwarteten Fertigstellung im Jahr 2020 wird das Jugendzentrum in einem zweigeschossigen, rund 800 Quadratmeter großen Gebäude aus 46 miteinander verbundenen Containern gastieren. Nach einigen Wochen der Einrichtung wurde am Freitag die Eröffnung der Ersatzräume gefeiert.

„Es ist nur die Interimslösung und doch ist sie schon doppelt so schön wie das alte Jugendzentrum“, brachte Denis Waldästl, Vorsitzender des Trägervereins zur Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen in Sankt Augustin, den Tenor der anwesenden Gäste auf den Punkt: „Jetzt sind wir alle natürlich gespannt auf das neue Jugendzentrum, das sogar noch viel schöner als die Interimslösung werden soll.“ Bis dahin wird es noch ein weiter Weg sein, erklärte Bürgermeister Klaus Schumacher den jüngsten Besuchern, die der Verein für die Feier auch aus seinen Einrichtungen in anderen Ortsteilen zur Feierstunde eingeladen hatte.

Ein Tag mehr in der Woche geöffnet

Schumachers Dank galt insbesondere dem Technischen Beigeordneten Rainer Gleß, der mit seinem Team die entsprechenden Fördermittel für die Zentrumsentwicklung hatte akquirieren und dadurch auch den Interimsbau hatte ermöglichen können. Neubau des Jugendzentrums, Interimslösung, Campusmagistrale zwischen Hochschule und Rathaus, Neugestaltung des Karl-Gatz-weiler-Platzes – für alles zusammen werde es rund 15 Millionen Euro an Fördermitteln geben, so Schumacher.

Bereits jetzt erneuert wurden Teile der Einrichtung des Jugendzentrums, aber auch die Angebote, ergänzte Andreas Kernenbach, Geschäftsführer des Trägervereins: „Wir haben nun einen Tag mehr in der Woche geöffnet, haben länger geöffnet und haben ein neues Bewirtungskonzept.“ Weniger Süßigkeiten, kostenloses Obst und Knabbergemüse für Kinder, für dessen Finanzierung man noch Sponsoren sucht, sind geplant, aber auch kleine, gesunde Snacks zum Selbstkostenpreis, Sport-, Bewegungs- und gesunde Kochkurse und mehr Kooperationen mit Schulen. Zudem hat das Jugendzentrum nun auch mittwochs sowie täglich bereits ab 14.30 Uhr geöffnet. Und in den nun beginnenden Osterferien wird von 12 bis 18 Uhr täglich ein abwechslungsreiches Programm geboten.