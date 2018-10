Sankt Augustin. Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen ein Bistro in Sankt Augustin überfallen. Gegen 6.30 Uhr bedrohte der Mann die allein anwesende Mitarbeiterin mit einer Pistole und erbeutete Geld.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.10.2018

Am Mittwochmorgen hat ein Unbekannter ein Bistro an der Straße Alte Heerstraße in Sankt Augustin ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der vermummte Mann gegen 6.30 Uhr die allein anwesende Mitarbeiterin mit einer silberfarbenen Pistole und erzwang die Öffnung der Kasse. Der Täter erbeutete daraufhin eine geringe Geldsumme, die laut Bericht weniger als 100 Euro beträgt. Er flüchtete zu Fuß in Richtung des Parkplatzes vor dem Supermarkt Hit.

Folgende Täterbeschreibung gab die Polizei heraus: Der Maskierte soll etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Er trug eine dunkle Sturmhaube und einen schwarzweißen Trainingsanzug mit heller Kapuze der Marke Adidas. Nach Angaben des Opfers ist er hellhäutig und sprach mit ausländischem Akzent.

Die Polizei bittet um Hinweise unter (02241) 541 3321.