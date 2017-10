Zu Gast auf dem Sofa in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Von der ständigen Erreichbarkeit genervt hat der Journalist ein Buch geschrieben, aus dem er in der Hochschul- und Kreisbibliothek in Sankt Augustin liest.

Von BIANCA BREUER, 15.10.2017

Endlich Feierabend. Wie schön könnte es jetzt sein, mit Freunden gemütlich im Biergarten zu sitzen oder mit den Kindern auf den Spielplatz zu gehen. Wäre da nicht dieser nervtötende Klingelton. Der Blick aufs Display verrät: Der Chef ruft an. Der Kollege aus dem Marketing hat noch schnell eine Mail wegen der anstehenden Präsentation geschickt. Und der Kunde von heute Mittag hat bereits vier Mal auf die Mailbox gesprochen, man möchte ihn doch sofort zurückrufen.

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom gaben 71 Prozent der Berufstätigen an, sogar im Sommerurlaub auch beruflich per Mail, Telefon oder Kurznachrichtendienst erreichbar zu sein. Von den Auswirkungen und Problemen handelt das Buch mit dem Titel „Digitale Erschöpfung – Wie wir die Kontrolle über unser Leben wiedergewinnen“. Der Autor Markus Albers stellt es am Donnerstag, 19. Oktober, ab 19.30 Uhr als „Gast auf dem Sofa“ in der Hochschul- und Kreisbibliothek in Sankt Augustin, Granthamalle 20, vor.

Das Buch: Albers merkte irgendwann, dass er etwas ändern musste, als seine vierjährige Tochter ihn immer wieder komisch ansah, wenn er das Telefon zückte, statt sich ihr zu widmen. Er zeigt dem Leser seine eigenen Probleme mit der ständigen Erreichbarkeit auf, wie sie sein Privatleben und sogar seinen Schlafrhythmus beeinträchtigt. Ungeschönt beschreibt er, was ihm im erzwungenen Wachzustand durch den Kopf geht. Konflikte, Deadlines, Probleme, Gespräche – all diese Gedanken sieht er als digitale To-do-Listen oder auch als E-Mail-Konversationen und Word-Dokumente vor seinen geistigen Auge. Doch was kann man dagegen tun? Albers fällt eine Entscheidung. Er schreibt eine E-Mail ans Büro, dass er sich für den Tag krankmeldet – eine absolute Seltenheit –, schaltet Handy und Laptop aus und geht entspannt in ein Café. Endlich Ruhe. Das ist für ihn der entscheidende Wendepunkt.

Der Autor: Markus Albers ist Autor, Berater, Journalist und Unternehmer und lebt in Berlin. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von Rethink und Gründer der Beratungsplattform Neuwork. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Optimierung der Arbeitsplatzsituationen in Deutschland.

Das meint der GA: Albers Buch ist unterhaltsam, trotzdem wissenschaftlich fundiert und zeigt anhand von vielen Beispielen Möglichkeiten auf, sich dem Druck der ständigen Erreichbarkeit zu entziehen. Gleichzeitig gibt er Anreize für eine effektivere Zusammenarbeit mit Kollegen. Ein Stück weit hat es natürlich auch mit Mut zu tun, wenn man sich von der Arbeit distanziert. Man könnte ja vielleicht als faul angesehen werden.

Die Lesung: Am Donnerstag, 19. Oktober, ist Markus Albers zu „Gast auf dem Sofa“ in der Hochschul- und Kreisbibliothek Sankt Augustin, Grantham-Allee 20. Tickets sind ab sofort in der Bibliothek oder in der Bücherstube Sankt Augustin, Alte Heerstraße 60, für zehn Euro, ermäßigt sechs Euro, erhältlich. Beginn ist um 19.30 Uhr.