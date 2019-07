SANKT AUGUSTIN. Mehrere Gegenstände, Zeugen zufolge auch Möbel, hat ein 22-Jähriger am Samstag vom Balkon eines Hauses in Sankt Augustin geworfen. Der Mann soll gezielt nach Passanten geworfen haben. Die Polizei rückte aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.07.2019

Weil sie einen Mann beobachteten, der am Samstag gegen 13 Uhr vom Balkon der 7. Etage eines Hauses im Pappelweg in Niederpleis Möbel vom Balkon warf, riefen mehrere Personen die Polizei. Die Beamten rückten aus und stellten vor Ort eine männliche und schreiende Person auf dem Balkon fest. Mehrere Gegenstände lagen zu diesem Zeitpunkt bereits im Bereich des Haupteingangs zum Haus.

Die ausgerückten Beamten sicherten den Gefahrenbereich, riefen weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung hinzu und auch die Feuerwehr, da sich der Mann immer wieder auf das Geländer des Balkons setzte. Vor Ort gaben Zeugen an, dass der Randalierer Gegenstände gezielt nach Passanten geworfen haben soll, Hinweise auf verletzte Personen ergaben sich aber nicht.

Die Polizei konnte den Mann schließlich in seiner Wohnung überwältigen und fesseln. Da sich Hinweise auf einen eingeschränkten Gesundheitszustand des Mannes ergaben, wurde das zuständige Ordnungsamt hinzugerufen. In der Wohnung des 22 Jahre alten Mannes fand die Polizei zudem Betäubungsmittel und stellte diese sicher.

Der junge Mann kam zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus. Durch seine Aktion beschädigte er unter anderem einen Pkw. Da der Mann mit einem Glas gezielt nach Personen geworfen haben soll, leitete die Polizei zudem ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ein. Eine Bereitschaftsrichterin ordnete eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung an. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern noch an.