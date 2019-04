SANKT AUGUSTIN. Am 1. Dezember vergangenen Jahres ist in einem Obdachlosenheim in Sankt Augustin-Menden eine 17-Jährige ums Leben gekommen. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen einen 19-Jährigen erhoben.

Nach dem gewaltsamen Tod der 17-jährigen Elma C. aus Unkel in einem Obdachlosenheim in Sankt Augustin-Menden am 1. Dezember vergangenen Jahres hat die Bonner Staatsanwaltschaft gegen einen 19-jährigen Deutsch-Kenianer Anklage zum Bonner Jugendschwurgericht erhoben.

Wie Landgerichtssprecher Tobias Gülich am Mittwoch mitteilte, wirft die Anklagebehörde dem Heranwachsenden Mord zur Verdeckung der von ihm zuvor begangenen Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Den Ermittlern zufolge hat der 19-Jährige, der seit März in dem städtischen Heim lebte, nachdem er von seinem Eltern aus dem Haus geworfen worden war, die Tötung zwar gestanden. Aber er bestreitet die Vergewaltigung und den vorsätzlichen Mord und erklärte laut Anklage, das Mädchen im Rahmen eines heftigen Streits ungewollt getötet zu haben.

Das aber wertet die Staatsanwaltschaft als reine Schutzbehauptung und geht laut Anklage davon aus, dass der 19-Jährige die 17-Jährige, die er wenige Stunden zuvor am Rheinufer in Bonn kennengelernt hatte, erstickte, um zu verhindern, dass sie ihn wegen des sexuellen Übergriffs bei der Polizei anzeigte. Der Prozess gegen den 19-Jährigen, der in Untersuchungshaft sitzt, ist noch nicht terminiert.

Weitere Berichterstattung folgt.