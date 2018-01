Sankt Augustin. Ein Randalierer, der offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde am Freitagabend in Sankt Augustin festgenommen. Der 36-Jährige hatte versucht, mit dem Kopf voran gegen einen Rettungswagen zu springen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.01.2018

Einen offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden 36-jährigen Mann aus Sankt Augustin hat die Polizei am Freitagabend in Gewahrsam genommen. Die Besatzung eines Rettungswagens hatte die Beamten alarmiert, weil der 36-Jährige, nachdem er auf der Alten Heerstraße gegen einen in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Wagen gesprungen war, auch versuchte, mit dem Kopf voraus gegen den Rettungswagen zu springen. Die 28 und 50 Jahre alten Rettungssanitäter, die mit einem Patienten auf dem Weg ins Krankenhaus waren, überwältigten den aggressiven Randalierer und hielten ihn bis zum Eintreffen des Streifenwagens fest.

Mit Handfesseln gefesselt kam der 36-Jährige zunächst zur Behandlung ins Krankenhaus, wo er Ärzte, Krankenschwestern und Polizisten fortwährend beleidigte und versuchte nach ihnen zu treten und zu spucken. Die Polizisten nahmen ihn mit und ordneten eine Blutprobe an. Der Randalierer wurde nach erfolgter Ausnüchterung aus dem Gewahrsam entlassen.