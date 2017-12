Hubschrauber zur Unterstützung angefordert

Nach einem Alleinunfall auf der A560 in Sankt Augustin flüchtete der 30-jährige Fahrer zu Fuß.

Sankt Augustin. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Alleinunfall auf der Autobahn A560 in Höhe Sankt Augustin. Der 30-jährige Unfallverursacher flüchtete daraufhin zu Fuß und musste von einem Großaufgebot der Polizei gesucht werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.12.2017

Nach Angaben der Polizei prallte der 30-Jährige mit seinem VW-Polo gegen 2.30 Uhr am Sonntagmorgen auf der Autobahn A560 in Höhe Sankt Augustin gegen eine Leitplanke. Der Pkw überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Seitenstreifen liegen. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, fehlte von dem Unfallverursacher jede Spur. Der Mann war zu Fuß geflüchtet.

Daraufhin suchten die Einsatzkräfte nach dem Mann. Dazu wurden auch ein Diensthundeführer und ein Hubschrauber angefordert. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde der Hubschrauber jedoch nicht eingesetzt.

Der Gesuchte wurde zu diesem Zeitpunkt von den Beamten bereits an seiner Wohnanschrift angetroffen. Der Mann war laut des Sprechers leicht verletzt und stark alkoholisiert.

Foto: Alf Kaufmann Unterhalb der Autobahn suchte die Polizei mit Diensthunden nach dem Flüchtigen.

