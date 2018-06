Im Einkaufszentrum

SANKT AUGUSTIN. Die Polizei sucht mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der in einem Sankt Augustiner Einkaufszentrum einen Jungen sexuell bedrängt haben soll.

14.06.2018

Zu einer versuchten Straftat kam es laut Polizei am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf einer öffentlichen Toilette in einem Sankt Augustiner Einkaufszentrum. Dort soll ein zwölf Jahre alter Junge in den Sanitärräumen von einem unbekannten Mann sexuell bedrängt worden sein.

Das Kind konnte sich erfolgreich gegen den Mann wehren und aus den WC-Räumen in ein nahegelegenes Geschäft zu seinem Vater laufen. Dieser konnte den Verdächtigen zwar noch in der Toilette stellen, dessen Flucht allerdings nicht verhindern. Der Junge blieb durch die Tat unverletzt.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei bislang nicht, den Unbekannten ausfindig zu machen. Daher veröffentlichten die Beamten auf richterlichen Beschluss nun Bilder aus einer Überwachungskamera, die den mutmaßlichen Täter zeigen.

Der Mann ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, von normaler Statur und 20 bis 30 Jahre alt. Der deutschsprachige Tatverdächtige hat zudem einen dunklen Teint, dunkle Haare und deutliche Akne-Narben im Gesicht. Es ist zu vermuten, dass er kurz vor der Tat im Supermarkt des Einkaufszentrums eingekauft hatte.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann unter 02241/5413321.

