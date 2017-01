Hundesportlerin aus Sankt Augustin

05.01.2017 Sankt Augustin. Die 15-Jährige Lisa Hassel nimmt im März am Wettbewerb der besten „Juniorhandler“ in Birmingham teil. Das deutsche Finale in Dortmund hat sie schon gewonnen.

Bei Rassehunde-Ausstellungen ist es wichtig, dass die Vierbeiner sich richtig verhalten. Sie müssen ruhig stehen, sich anfassen lassen und einen guten Eindruck machen. Dies trainiert seit rund drei Jahren die heute 15-jährige Lisa Hassel. Regelmäßig zeigt die junge Sankt Augustinerin bei Wettbewerben, wie gut sie mit Hunden umgehen kann. Sie nimmt an Juniorhandling-Wettkämpfen teil. Das sind Wettbewerbe für junge Hundeliebhaber bis 18 Jahre. Dort führen die Teilnehmer Rassehunde einem Richter vor und zeigen, wie gut sie den Hund unter Kontrolle haben. Der Richter bewertet das Zusammenspiel zwischen Tier und Trainer.

Lisa Hassel beweist regelmäßig ihr Talent im Juniorhandling. Fast jedes Wochenende geht sie auf Hundeausstellungen und nimmt an Wettbewerben teil. Dabei ist sie sehr erfolgreich. Im März vertritt die Schülerin die deutschen Juniorhandler beim entsprechenden Wettbewerb auf der „Crufts“, der weltgrößten Hundeschau im englischen Birmingham. Dieser Wettbewerb sei für sie wie die Olympischen Spiele für andere Sportler, sagt Lisa Hassel. Dort muss sie sich mit rund 45 Teilnehmern aus allen Kontinenten messen. Die Schwierigkeit bei diesem Wettbewerb sei, dass sie erst eine Stunde vor ihrem Auftritt einen fremden Hund zugeteilt bekomme, mit dem sie auftreten müsse, erklärt die Schülerin.

Training mit Zwergschnauzerhündin Sunny

Zu Hause übt Lisa mit ihrer dreijährigen Zwergschnauzerhündin Sunny. „Sie ist meine kleine Prinzessin“, sagt Lisa. Sie habe die kleine Hündin von klein auf trainiert und sei mit ihr ein gutes Team. Täglich übt sie mit Sunny für ihre Wettbewerbe. Unterstützt wird sie dabei vor allem von der 19-jährigen Hannah Schöninger. Hannah war bis zu ihrem 18. Lebensjahr ebenfalls im Juniorhandling aktiv. Für Lisa ist Hannahs Erfahrung Gold wert. Auf den verschiedenen Wettbewerben in ganz Europa haben sich die beiden kennengelernt. Jetzt sind sie gute Freundinnen und tüfteln gemeinsam an einer Strategie für den Sieg auf der „Crufts“.

„Ich habe alle meine besten Freunde auf den Wettbewerben kennengelernt. Wir sind eine große Gemeinschaft und treffen uns auch außerhalb der Wettkämpfe“, erzählt Lisa. Das Hobby verbindet die jugendlichen Juniorhandler. Im Oktober war in der Dortmunder Westfalenhalle das Finale für deutsche Juniorhandler, bei dem entschieden wurde, wer an der „Crufts“ teilnehmen darf. Lisa gewann das Finale. Alle ihre Konkurrenten seien auf sie zugestürmt und hätten sie umarmt und ihr gratuliert. An dieses Ereignis erinnert sich die Sankt Augustinerin sehr gerne: „Ich habe die ganze Zeit vor Freude geweint.“

Ihr Hobby nimmt in Lisas Leben viel Zeit ein. An vielen Wochenenden ist sie auf Hundeausstellungen unterwegs. Doch das sei alles ohne Zwang. „Mir macht das großen Spaß“, sagt die Schülerin. Bei den Ausstellungen ist sie inzwischen schon richtig gefragt: Viele Züchter bitten Lisa, ihre Rassehunde auszustellen. Damit bessert sich die Juniorhandlerin sogar ihr Taschengeld auf. Es gebe nur eine Sache am Juniorhandling, die manchmal schwer sei: „Die Richter bewerten natürlich subjektiv und deswegen sehr unterschiedlich.“ Mal gewinne man, oft verliere man aber auch. Doch auch hier können die Hundefans Lisa Hassel und ihre Freundin Hannah Schöninger positive Aspekte finden: „Man lernt, mit Niederlagen umzugehen und weiterzumachen.“ (Sofia Grillo)