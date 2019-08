Freiwillige Feuerwehr Menden

Die kleine Noa muss sich noch am Lenkrad festhalten. Einheitsführer Volker Wendelstein hat ein wachsames Auge auf das Mädchen.

Sankt Augustin. Die Freiwillige Feuerwehr hat zum Tag der offenen Tür mit Rundfahrten für Kinder und einer Party eingeladen. Personell ist die Einheit gut aufgestellt.

Von Hans-Werner Klinkhammels, 27.08.2019

Kaum waren die Tore am Sonntag wieder geöffnet, ließen sich die ersten Besucher auf den Bänken nieder. Schon am Vorabend hatte die Feuerwehreinheit Menden zur großen Party mit DJ eingeladen. Der Platz war voll, beste Stimmung. Die örtlichen Vereine, andere Löschgruppen der Stadt und befreundete Wehren waren der Einladung mitzufeiern gefolgt.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Besuch“, sagte Löschzugführer Raimund Lindlahr. „Ganze Familien mit Opas und Kleinkindern besuchen uns hier seit Jahren. Für die Kinder-Rundfahrten mit den Löschfahrzeugen haben wir eigens Kindersitze montiert. Sicherheit steht schließlich an erster Stelle.“

In den späten 1970er Jahren wurde der Grundstein zu den Tagen der offenen Tür gelegt. Damals hatte man den Standort noch mitten in Menden. „Hier geht es immer sehr familiär zu, man kennt sich, man trifft sich. Deshalb gibt es auch keine Personalsorgen“, bestätigt Volker Wendelstein, ebenso stellvertretender Einheitsführer wie Paul-Pierre Klein. 40 aktive Wehrleute, davon zwei Frauen, dazu eine Unterstützungsabteilung, eine Ehrenabteilung sowie 24 Jugendliche in der Jugendabteilung, davon drei Mädchen: Das kann sich sehen lassen.

Zur Verfügung hat die Einheit zwei Mannschaftswagen, einen Gerätewagen für die Logistik sowie zwei Löschfahrzeuge, die vor allem von Kindern mit viel Aufmerksamkeit inspiziert wurden. Auch die zweijährige Noa wollte unbedingt hinters Lenkrad eines solchen Fahrzeuges. Vater Michael Zoschke genoss derweil die entspannte Atmosphäre des Festes, das er fußläufig erreichen konnte. Als ehemaliger Fußballer ist er sowieso mit den Ortsfesten sehr verbunden. „Es gehört einfach dazu“, sagte er gut gelaunt.

Neuer Mannschaftswagen ergänzt Fuhrpark

Hingegen kam der achtjährige Moritz sogar aus Niederkassel, um in der Spielstraße sein Glück zu versuchen. Und er zielte treffsicher mit dem Feuerwehrschlauch. Vater Uwe Schönbohm hat Freunde bei der Mendener Wehr und ist deshalb „bei dem tollen Wetter“ schnell rüber nach Menden gefahren.

Der zweite neue Mannschaftswagen ergänzt seit Kurzem den Fuhrpark des Löschzuges, da die Jugendabteilung für ihre Aktionen oftmals eine Fahrgelegenheit benötigt. Die Frage, ob es häufig zu Einsätzen wegen Vegetationsbränden kommt, zu denen dann die Mannschaftswagen benötigt werden, konnte Löschzugführer Lindlahr aber verneinen. „Gott sei Dank ist es zumindest diesbezüglich hier sehr ruhig. Die Trockenheit macht uns hier keine großen Probleme“.

Bis in den frühen Abend zog sich das Fest, bei dem vor allem am Sonntagnachmittag das Café Florian mit den selbst gebackenen Kuchen großen Zuspruch fand. Die Damen betreuen laut Birgit Lindlahr dieses Angebot bereits seit 40 Jahren. „Und es macht nach wie vor riesigen Spaß.“