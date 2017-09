Kommentar zum neuen Huma

Sankt Augustin. Die Augustiner stellen sich im regionalen Wettbewerb neu auf und setzen Ausrufezeichen, kommentiert GA-Redakteur Dominik Pieper.

Die Eröffnung des Huma-Einkaufszentrums ist in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen. Weder für Sankt Augustin noch für die Region. Für die Sankt Augustiner geht mit der Fertigstellung eine jahrelange Baustellenphase zu Ende, und das Angebot hat sich auf einen Schlag vervielfacht. Eben diese Größe ist es auch, die in beträchtlichem Umfang Kundenströme aus der näheren und weiteren Umgebung anziehen dürfte. Mit dem Warenhaus aus den 70ern hat dieser Neubau nichts mehr gemein, er ist eine Shopping Mall.

Ob man das nun schön finden soll? Assoziiert man so eine Mall mit einem besonderen Einkaufserlebnis, mit Bummel und Wohlfühlatmosphäre? Das ist und bleibt Geschmackssache. Außerdem sind Hurler und die Stadt wohl kaum angetreten, um den Nachbarn Siegburg in der Kategorie „Flair“ zu übertreffen. Zwar ist der neue Bau zeitgemäßer und ansprechender als der alte Klotz, und mit der Öffnung in Richtung Rathaus besteht nun die Chance, die öde Marktplatte etwas zu beleben. Doch geht es hier in erster Linie um etwas ganz anderes: Die Augustiner stellen sich im regionalen Wettbewerb neu auf und setzen Ausrufezeichen. Die umfassenden Flächen für den Textilhandel, das gebührenfreie Parken – allein das sind klare Ansagen in Richtung Siegburg und Troisdorf, ja sogar an Bonn.

Der Handel dort wird aufmerksam beobachten, inwieweit sich Kundenströme verändern. Und er wird sich diesem Wettbewerb kreativ stellen müssen. Was auch eine Chance ist: Schließlich belebt Konkurrenz das Geschäft.

Das wird allerdings nur eine Front sein, an der der stationäre Einzelhandel zu kämpfen hat. Die andere ist bedeutender, und sie betrifft Sankt Augustin ebenso wie die anderen Einkaufsstädte: Da geht es um die Frage, was man dem Onlinehandel entgegenzusetzen hat und wie man dieses Feld selbst bespielen könnte.