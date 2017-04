Brand in Kindertagsstätte in Niederpleis

Sankt Augustin. Gleich zwei mal musste die Feuerwehr gegen Flammen in einer Kita in Niederpleis vorgehen. Zunächst hatte es in der Nacht gebrannt. Am Samstagmittag brach das Feuer dann erneut aus.

Von Michael Wrobel , Gela Praus und Laszlo Scheuch, 22.04.2017

Ein schwerer Brand in der Kindertagesstätte an der Alten Marktstraße in Sankt Augustin hat in der Nacht zu Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt und weite Teile der Betreuungseinrichtung zerstört.

Gegen 3 Uhr wurden die Löschgruppen Hangelar, Niederpleis, Buisdorf und Mülldorf alarmiert. Bei ihrer Ankunft schlugen die Flammen bereits aus dem Dach der Kita. Die 73 Einsatzkräfte vor Ort konnten die Lage aber schnell unter Kontrolle bringen. Fünf C-Rohre im Außenangriff, zwei C-Rohre im Innenangriff und eine Drehleiter kamen dabei zum Einsatz. Immer wieder mussten Glutnester bekämpft werden. Wegen der umfangreichen Nachlöscharbeiten dauerte der Einsatz insgesamt mehr als drei Stunden. Pfarrer Peter Emontzpohl, der für die Kita Niederpleis zuständig ist, erlebte den Brand aus der Nähe. „Ich wohne hier in der Nachbarschaft und bin von den Sirenen der Feuerwehrautos wach geworden“, so Emontzpohl, der sichtlich entsetzt auf die qualmenden Überreste der Kita blickte. „Gott sei dank wurde bei dem Brand niemand verletzt.“

Brand in Niederpleiser Kita Foto: Dennis Sennekamp

Foto: Dennis Sennekamp

Foto: Dennis Sennekamp

Foto: Dennis Sennekamp



Foto: Dennis Sennekamp

Foto: Dennis Sennekamp

Foto: Dennis Sennekamp

Foto: Dennis Sennekamp



Foto: Dennis Sennekamp

Am Samstagmittag musste die Löschgruppe Niederpleis gegen 13.40 Uhr erneut ausrücken. Wieder hatte sich im Sozialraum der Einrichtung ein Feuer gebildet. Zwei Trupps unter Leitung von Hauptbrandmeister Guido Gehrmann gingen unter Atemschutz mit einem C-Rohr gegen das neue Feuer vor. Anschließend wurde noch Schaummittel eingesetzt. Nach rund zwei Stunden konnten die zwölf Einsatzkräfte wieder abrücken. Für die 55 Kinder und elf Betreuer, die die Kita in Niederpleis besuchen, hat der Brand weitreichende Folgen.

Sie können die Kita vorerst nicht nutzen. Der Träger der Einrichtung, der Kirchengemeindeverband Sankt Augustin, informierte die betroffenen Eltern in einem Brief über das weitere Vorgehen. Demnach können die Kinder in dieser Woche nicht betreut werden. Gespräche mit Jugenddezernent Marcus Lübken, Jugendamtsleiterin Sandra Clauß und den Leitungen anderer Kitas hätten ergeben, dass die Kinder ab Dienstag, 2. Mai, behelfsmäßig in Einrichtungen in Birlinghoven und Buisdorf sowie im Pfarrzentrum Niederpleis untergebracht werden sollen. Wie es zu dem schweren Brand kommen konnte, ist noch ungeklärt.