Asklepios-Konzern beantragt Fördergelder

Sankt Augustin. Die Kinderklinik in Sankt Augustin soll geschlossen werden. Der Asklepios-Konzern hat dies in die Wege geleitet. Hintergrund ist der Weggang von gleich mehreren Ärzten nach Bonn.

Der Asklepios-Konzern will die Kinderklinik in Sankt Augustin schließen und hat dafür bereits Fördermittel beim Land NRW beantragt. Wie Asklepios am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gab, sollen für den Fall, dass die Finanzmittel zur vollständigen Schließung des Klinikstandorts nicht bewilligt werden, habe die Geschäftsführung der Klinik hilfsweise Fördermittel zur Schließung der Kinderherzchirurgie und Kinderkardiologie beantragt. Damit verbunden ist ein Antrag zur Gewährung eines Sicherstellungszuschlags für den verbleibenden Krankenhausbetrieb.

"Die beantragte Fördergeldsumme beinhaltet unter anderem Kosten für die Abwicklung des Geschäftsbetriebs, Rückzahlungen von Fördermitteln, Zins und Tilgungen von Darlehen sowie Kosten für Dauerschuldverhältnisse, etwa mit Energieversorgern", heißt es in der Mitteilung von Asklepios.

Wie berichtet hatte Asklepios eine Schließung bereits angedroht, nachdem bekannt geworden war, dass zwei Chefärzte des Kinderherzzentrums ins Eltern-Kind-Zentrum der Bonner Unikliniken wechseln.

Uwe Jansen, Geschäftsführer der Asklepios Klinik Sankt Augustin, nennt in der Pressemitteilung neue Zahlen, wonach weitere sieben Ärzte der Kardiologie und Herzchirurgie sowie der ärztliche Direktor Ehrenfried Schindler künftig in Bonn arbeiten. Mit Verweis auf das laufende Auswahlverfahren hatten die Unikliniken einen Wechsel Schindlers bisher nicht bestätigt.