Asklepios Klinik in Sankt Augustin

Sankt Augustin/Bonn. Wechsel in der von der Schließung bedrohten Kinderklinik in Sankt Augustin: Der bisherige ärztliche Direktor Ehrenfried Schindler wechselt an das Uniklinikum Bonn. Gerd Horneff ist in Sankt Augustin nun zum neuen Ärztlichen Direktor gewählt worden.

Professor Gerd Horneff ist zum neuen Ärztlichen Direktor der Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin gewählt worden. Der Chefarzt hatte bereits bei der Demonstration für die Kinderklinik am vergangenen Wochenende gesprochen. Gemeinsam mit Kinderneurochirurgin Martina Messing-Jünger machte er darauf aufmerksam, dass das Bezahlsystem die Kindermedizin benachteilige und forderte die Politik auf, die Versorgung der Kinder sicherzustellen. Horneff ist Direktor des Zentrums Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie und arbeitet seit 2005 in der Sankt Augustiner Kinderklinik.

Der bisherige ärztliche Direktor Ehrenfried Schindler hat einen Ruf der Universität Bonn bekommen, wie er dem GA am Freitag auf Nachfrage bestätigte. Wie berichtet wollte sich das Uniklinikum wegen des laufenden Auswahlverfahrens für die Professur bisher nicht äußern. Nun ist klar, dass sich Schindler gegen eine zweistellige Bewerberzahl, auch aus dem Ausland, durchgesetzt hat. Innerhalb der großen Abteilung für Anästhesie des Uniklinikums wird eine eigene Sektion für Kinderanästhesie eingerichtet, deren Leitung er übernimmt.

Der Spezialist für Herzoperationen bei Kindern mit angeborenen Erkrankungen und Narkosen im Herzkatheterlabor wird in Bonn wieder mit seinen bisherigen Kollegen Boulos Asfour und Martin Schneider zusammenarbeiten, deren Wechsel im April bekannt wurde.

Schindler ist seit 2002 Chefarzt der Abteilung Anästhesiologie und Intensivmedizin in Sankt Augustin. Seit 2005 ist er außerdem Direktor des damals gegründeten Zentrums für Kinderanästhesiologie und wurde seit 2007 zum Ärztlichen Direktor der gesamten Asklepios Klinik Sankt Augustin gewählt.