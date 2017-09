Bauprojekte im Sankt Augustiner Zentrum

Sankt Augustin. Die Asklepios Kinderklinik baut ein Parkhaus mit 222 Stellplätzen für 1,7 Millionen Euro. Das technische Rathaus soll 2018 bezogen werden.

Baustellen dominieren weiterhin das Sankt Augustiner Zentrum. Über die Bauprojekte berichtete der Erste Beigeordnete Rainer Gleß im Zentrumsausschuss. Ein Überblick:

Asklepios: Ein neues Parkhaus mit Platz für 222 Autos auf sieben Halbebenen entsteht derzeit auf einem Teil der bestehenden Stellflächen vor der Asklepios Kinderklinik. Inklusive weiterer 55 Parkplätze im Freien stehen Patienteneltern, Besuchern und Mitarbeitern laut Sprecherin Stefanie Klotz an der Klinik in Zukunft dann 277 Stellflächen zur Verfügung. Die Arbeiten haben Mitte Juli begonnen, inzwischen ist bereits der erste Aufzugturm zu erkennen. Das Unternehmen rechnet mit einer Bauzeit von fünf Monaten. 1,7 Millionen Euro investiere die Klinik aus Eigenmitteln in das Parkhaus, so die Sprecherin. Hintergrund für den Bau seien steigende Patientenzahlen sowie der Wegfall des Schotterparkplatzes entlang der Rathausallee, der vielen Mitarbeitern als Parkraum diente. Da auf der Schotterfläche derzeit ein weiteres Seniorenheim entsteht, ist nur noch auf etwa der Hälfte Parken möglich. Aus diesem Grund hatte auch der Erste Beigeordnete nach eigenen Angaben das Gespräch mit Asklepios gesucht. „Ich denke, dass dort nun ein erheblicher Teil der Stellplätze für die Klinik untergebracht werden kann“, sagte Gleß im Ausschuss.

Technisches Rathaus: Die Arbeiten an der alten Hauptpost für das neue Technische Rathaus schreiten voran. Laut Gleß erfolgte der Baubeginn Ende Mai, seither laufen die Rohbauarbeiten. Investor Frank Muders rechnet damit, dass der Rohbau im Oktober fertiggestellt ist. Dann folgten der weitere Ausbau und die Übergabe des Gebäudes im Frühjahr 2018. Wie mehrfach berichtet, sollen künftig die technischen Organisationseinheiten der Stadt in das Bürogebäude einziehen. Die Stadt mietet das Haus von Muders. Damit wird es neben dem Rathaus der einzige weitere Verwaltungsstandort sein. Dafür erhält das zweigeschossige Haus zwei weitere Etagen plus ein Staffelgeschoss. Derzeit hat die Stadt noch Büros im Ärztehaus und im Technopark. Ursprünglich war der Umzug bereits für Oktober geplant. Die Arbeiten verzögerten sich aber, unter anderem, weil in der alten Post bis Ende März 2016 noch Flüchtlinge untergebracht waren.

Zweiter Bauabschnitt so gut wie fertig

Huma-Einkaufspark: Der zweite Bauabschnitt des Huma ist so gut wie fertiggestellt, die Eröffnung steht am Donnerstag, 28. September, an. Bis dahin sei aber für die Verwaltung noch einiges zu tun, sagte Rainer Gleß am Dienstag. So müssten für die rund 100 Geschäfte, die nun hinzukommen, Einzelfallgenehmigungen erteilt werden. Das alles werde von der Bauaufsicht geprüft. Nahezu fertig ist indes der neue Kreisel an der Rathausallee, der als Zufahrt zum zweiten Parkhaus dient. Ab Oktober sollen zudem die Entsiegelungsarbeiten für den Park zwischen Huma und Südstraße starten. Er solle im Mai 2018 fertiggestellt sein, so der Erste Beigeordnete.

Campus Magistrale: Rund 590 000 Euro Fördergeld erhält die Stadt Sankt Augustin über das Integrierte Handlungskonzept für den Bau der Campus Magistrale, also der Verbindung von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zum Rhein-Sieg-Gymnasium. Laut Gleß läuft derzeit die Ausführungsplanung, die dem Zentrumsausschuss dann vorgelegt werden soll. Der Bewilligungsbescheid soll bis Ende September vorliegen. Der Baubeginn ist für den Frühsommer 2018 vorgesehen, nach vier Monaten sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Ost-West-Spange: Die Betonwände der Ost-West-Spange sollen verschönert werden – auch um Graffiti-Sprayer abzuhalten. Wie Gleß mitteilte, hat die Stadt dazu Kontakt zum Troisdorfer Künstler Josef Hawle aufgenommen, der für seine Bilder im Stil der Naiven Malerei bekannt ist. Er soll Augustiner Motive wie das Schloss Birlinghoven oder den Flugplatz aufbringen. Der Auftrag soll in den kommenden Tagen vergeben werden.