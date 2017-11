Sankt Augustin. Die Kinderuni in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin steht unter dem Motto „Eine Welt – viele Sprachen“. In der chinesischen Schrift gibt esrund 85.500 Zeichen. Für den alltäglichen Bedarf sind 3000 bis 5000 Zeichen ausreichend.

Von Marie-Theres Demmer, 26.11.2017

Rund 25 Kinder blicken gespannt auf die chinesischen Schriftzeichen auf der Leinwand in Hörsaal IV der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS). „Wer weiß, was das heißen könnte?“, fragt Ying Zhao vom Sprachenzentrum der Hochschule und zeigt auf ein tierähnliches Zeichen. Augenblicklich schießen die Zeigefinger in die Höhe. „Ein Pferd“, heißt es in der ersten Reihe. Unter dem Motto „Spielerisch und mit Spaß erste Worte in Chinesisch lernen“ fand am Donnerstagabend die zweite Veranstaltung der diesjährigen Kinderuni der Hochschule statt.

Anhand des chinesischen Schriftzeichens für das Wort „Pferd“ erläutert die Dozentin den Kindern die Entwicklungsgeschichte der chinesischen Schrift. Heute gibt es rund 85 500 Zeichen. Für den alltäglichen Bedarf seien aber 3000 bis 5000 Zeichen ausreichend, erklärt die gebürtige Chinesin. Auch das Schreiben und die richtige Aussprache einiger Wörter lernten die Kinder. So gibt es zum Bespiel das Wort „ma“ fünf Mal im Chinesischen. Mit unterschiedlichen Akzenten auf dem „a“ wird das Wort allerdings unterschiedlich ausgesprochen und bedeutet jeweils etwas anderes.

Die zehn- und achtjährigen Söhne von Ilka Bleifeld sind bereits seit zwei Jahren begeisterte „Studenten“. „Die Themen werden in der Kinderuni wunderbar aufbereitet. Meine Kinder sprechen auch Tage danach noch davon“, berichtete die Grundschullehrerin. Zudem fließen in ihren Unterricht an der Grundschule am Pleiser Wald in Niederpleis regelmäßig Inhalte der Veranstaltungen ein. „Immer wieder berichten Schüler von ihren Erlebnissen in der Kinderuni. Darüber diskutieren wir dann gemeinsam mit der Klasse“, sagte Bleifeld. Die Kinderuni ist ein Gemeinschaftsprojekt der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der Alanus Hochschule Alfter sowie der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Steyler Missionare in Sankt Augustin und wird bereits zum fünften Mal veranstaltet.

Teilnehmen können Heranwachsende im Alter von acht bis zwölf Jahren. Die Veranstaltungsmanagerin der Hochschule, Caroline Pesch, organisiert die Veranstaltungsreihe. „Unser Ziel ist es, die Themenfelder der drei Hochschulen schon an die Kleinsten weiterzugeben. Ich würde mir wünschen, dass alle anwesenden Kinder später einmal hier studieren“, sagt Pesch. Unter dem Titel „Eine Welt – viele Sprachen“ stehen insgesamt neun Veranstaltungen rund um das Thema Sprache und Kommunikation auf dem Programm.

Weitere Informationen gibt es auf www.kinderuni-rhein-sieg.de. Der nächste Workshop führt die Kinder am Donnerstag, 7. Dezember, von 17 bis 18 Uhr in das Museum „Haus Völker und Kulturen“ in Sankt Augustin.