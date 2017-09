Stimmung auch ohne Spektakel

Sankt Augustin. Trotz der Absage des Hangelarer Spektakels ließ sich der Förderverein St. Anna nicht sein Domplatten-Programm vermiesen. Er lud zur „Sause statt Pause“ in den Pfarrsaal ein.

Von Thomas Heinemann, 04.09.2017

Trotz malerischem Sonnenuntergang war es ein trauriges, einsames Bild, das die fast menschenleere Kölnstraße in Hangelar am Samstagabend abgab. Nur wenige Spaziergänger bummelten über die „Kö“. Kein Duft von Backfisch und Spießbraten, kein Klirren von Gläsern mit frisch gezapftem Kölsch und keine Musik weit und breit: Nach der Absage des Hangelarer Spektakels verbrachte der Ort das Wochenende nach Ladenschluss im Dornröschenschlaf. Zumindest fast. „Sause statt Pause“ hatte der Förderverein St. Anna beschlossen und kurzerhand sein Bühnenprogramm der sonst auf dem Spektakel bewirtschafteten Domplatten-Bühne vor der Kirche einfach in den Pfarrsaal verlegt.

Wenngleich der Aufwand für die rund 300 Besucher des Abends ungleich kleiner war als für die bis zu 30 000 Gäste, die am Wochenende über die „Kö“ laufen, steckte der Förderverein viel Herzblut in seine Ersatzfeier: Die Pfarrjugend und die Messdiener übernahmen die Bewirtung, während die Besucher zur Musik der kölschen Bands Pimock und Fiasko, der fünf Vollblutmusikerinnen der Rockemarieche und der Bonner Brass- und Performanceband Druckluft tanzten und feierten. „Das ist das Programm, das wir eins-zu-eins für den Samstagabend geplant hatten. Zum einen hatten wir uns viel Mühe bei der Organisation gemacht, zum anderen wollten wir auch die Bands nicht vor den Kopf stoßen“, erklärte Udo Ludwig vom Förderverein, der sonst das Bühnenprogramm auf der Domplatte organisiert: „Und unser Programm für den Sonntag konnten wir, weil wir die Künstler auch persönlich kennen, ohne große Probleme absagen.“

Klein aber fein

Nicht zuletzt gehe es um die Fortführung der Tradition, so Ludwig, der im Vorfeld von Hangelarern für die spontane Ersatzfeier im Pfarrsaal von St. Anna viel Zuspruch erfahren habe. Wie beim Domplatten-Programm hatte der Verein für den Samstagabend keinen Eintritt genommen, aber einen Mindestverzehr von zehn Euro je Gast erhoben. „Wir machen die Feier auch, um das Minus, das unserer Vereinskasse entstanden ist, etwas zu kompensieren“, so Ludwig. Nicht selbstverständlich sei die Unterstützung der beiden Hauptsponsoren für den Abend gewesen, dankte Ralph Gemmel, Vizechef des Fördervereins: „Sowohl die EVG als auch die Raiffeisenbank Sankt Augustin sind bei uns geblieben, obwohl wir hier deutlich kleiner und mit weniger Publikum feiern. Das ist schon etwas Besonderes.“

Und ohnehin plane man schon mit der Fortsetzung des „echten“ Spektakels 2018, sagte Georg Schell vom Förderverein, der wie in den Vorjahren die Moderation auf der Bühne übernahm. So überzeugt davon war zwar nicht jeder Gast im Saal, aber zumindest in einem war man sich schnell einig: In Hangelar lasse man sich eine Spektakelfeier nicht so leicht nehmen.