Sexuelle Belästigung

Sankt Augustin. Am Neujahrestag belästigte ein Mann eine 65-jährige Frau in Sankt Augustin sexuell. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat. Sie vermutet, dass der Täter zum wiederholten Mal handelte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.01.2018

Gegen 16.30 Uhr an Neujahr kam der Täter der 65-Jährigen auf dem Verbindungsweg zwischen den Häusern an der Straße "Im Spichelsfeld" in Sankt Augustin entgegen. Der junge Mann sprach die Frau an und bat sie, kurz zu warten.

Dann griff er der 65-Jährigen an die Brust und entblößte seinen Schambereich. Die Sankt Augustinerin schrie den Täter an und wich zurück. Ein Nachbar, der sich gerade in seinem Vorgarten aufhielt, wurde auf die Tat aufmerksam und eilte zur Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Südstraße.

Der 78-jährige Nachbar kümmerte sich um die Geschädigte und verständigte die Polizei. Diese bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung zum Täter. Er sprach ungebrochenes Deutsch, ist vermutlich um die 25 Jahre alt und rund 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hat dunkelblonde Haare und helle Haut. Er hatte eine dunkle Lederjacke und eine schwarze Hose an.

Die Polizei vermutet, dass der Täter zum wiederholten Mal handelte. Bereits im Dezember kam es in Sankt Augustin im Bereich der Siegstraße zu einer ähnlichen Handlung. Eine junge Frau war dort am Abend mit ihrem Hund unterwegs. Ein Unbekannter sprang plötzlich ohne Hose aus dem Gebüsch zwischen den beiden Kreisverkehrsplätzen. Der Hund vertrieb den Täter. Die Beschreibung des Mannes gleicht der jetzigen.

Die Polizei nimmt Hinweise unter 02241/541-3321 entgegen.