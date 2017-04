Sankt Augustin. Was macht ein Auto zu einem Rennauto? Die sportliche Optik allein ist es nicht, das haben die 70 jungen Teilnehmer der Kinderuni Rhein-Sieg bei ihrem Besuch des BRS Motorsport Teams an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gelernt.

Von Thomas Heinemann, 30.04.2017

Im großen Audimax-Hörsaal der Hochschule hatten die Hobbyrennsportler ihren aktuellen Rennwagen aufgebaut, um den Kindern angewandte Physik zum Anfassen bieten zu können. Denn die Kinderuni ist mehr als nur Unterhaltung: Das kostenlose Angebot der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft sowie der Philosophisch-Theologischen Hochschule SVD Sankt Augustin vermittelt Kindern spielerisch Wissensthemen aus Gesellschaft, Kunst und Naturwissenschaft.

Vom Experimentalvortrag zum grünen Strom aus Wind und Sonne über Workshops zum Thema Gerechtigkeit bis zum „Märchen zum Tanzen“ reicht das unterhaltsame wie lehrreiche Jahresprogramm. Mit ihrem Angebot der „Rennwagentechnik zum Anfassen“ hatten die studierenden Motorsportler die Neugierde des Junior-Studierenden geweckt – die Veranstaltung war im Vorfeld rasch ausgebucht. Für die BRS-Motorsportlerin Elena Schulz, Masterstudentin der Informatik und Studentin der Elektrotechnik, war das keine Überraschung, ist sie selbst doch bereits seit rund sechs Jahren vom Motorsportfieber der „Formula Student“ erfasst.

„Wir gehen heute der Frage nach, was einen Rennwagen schnell macht. Dafür haben wir zahlreiche Bauteile mitgebracht, die man anfassen kann und deren Wirkung auf den Rennwagen wir erklären“, sagt Schulz. Leicht muss ein Rennwagen sein, durchzugsstarke Motoren haben und einen guten Akku – die „Formula Student“, in der Studenten aus ganz Europa gegeneinander antreten, fährt elektrisch.

Damit der Rennwagen nicht an Bodenhaftung verliert und mehr Haftung in den Kurven hat, hat das Fahrzeug Flügel, wie Paul Putin, Maschinenbaustudent für Produkttechnik, den Kindern erklärte: „Das ist wie bei einem Flugzeug, nur dass der Flügel auf dem Kopf steht. Denn statt Auftrieb zum Fliegen brauchen wir Abtrieb, der das Auto in Kurven auf die Straße drückt.“ Mit kleinen Modellen und Experimenten erklärten die Studenten die Physik dahinter, denn ohne Physik geht es nicht, erklärt Putin auf Nachfrage: Mit Computational Fluid Dynamics, kurz CFD, werden im digitalen Strömungskanal die optimalen Größen und Winkel der Autoflügel am Computer berechnet, damit der Rennwagen genug Haftung und zugleich nicht zu viel Luftwiderstand hat.

Die spannende Rennsporttechnik und deren Physik kam bei den Kindern gut an. So gut, dass sie nach der Vorlesung die Vorführung des Rennwagens verfolgten. Derzeit tüfteln die Studierenden an einem Nachfolgemodell, erklärte Elena Schulz: „Seit Jahresbeginn läuft die Fertigung. Gerade wird die Form für das Monocoque, also das selbsttragende Fahrgestell, gefertigt.“