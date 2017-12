Sprecher des Kinder- und Jugendparlaments

Sankt Augustin. Das Kinder- und Jugendparlament wählt Jonathan Weiser zum neuen Sprecher. Der Zehnjährige folgt auf seinen Bruder Gabriel und will den Wünschen der Kinder und Jugendlichen in der Stadt mehr Gehör verschaffen.

Von Rafael Rabe, 03.12.2017

Das Amt bleibt in der Familie: Der zehnjährige Jonathan Weiser ist der neue Kindersprecher des Sankt Augustiner Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa). Wie sein Bruder in den letzten zwei Jahren vertritt er nun für die kommenden zwölf Monate die 54 jugendlichen Abgeordneten des Parlaments. Am Donnerstag wählten diese Jonathan in ihrer 52. Sitzung. 30 Abgeordnete gaben ihre Stimme bei der Sprecherwahl ab. Mit 17 zu 13 Stimmen setzte sich Jonathan gegen den 13-jährigen Justus Tenschert von der Realschule Niederpleis durch.

Die jungen Abgeordneten kommen zwei Mal im Jahr zusammen. Mit dabei ist immer auch Bürgermeister Klaus Schumacher. Dabei können die Vertreter aller Schulen der Stadt ihre Anliegen einbringen. Diese werden diskutiert und münden gegebenenfalls in Beschlüssen.

Auf den neuen Sprecher kommen nun wichtige Aufgaben zu. Er ist sozusagen das Gesicht der Kinder und Jugendlichen in der Stadt und soll in der kommenden Amtsperiode „Sitzungen vorbereiten, Arbeitsgruppen bilden und Pressetermine wahrnehmen“, erklärt der Amtsinhaber der vergangenen zwei Jahre, Jonathans Bruder Gabriel, der sich nicht wieder zur Wahl stellte – aus Zeitgründen.

Voraussetzung für den Posten ist ein Mindestalter von zehn Jahren. Die Bewerber sollen Zeit für das Amt mitbringen und bereits Abgeordnete des KiJuPas sein. Für das Amt hatte sich auch Justus Tenschert beworben. Er will – auch wenn er nicht gewählt wurde – vor allem eine Schule ohne Rassismus schaffen, sowie die Courage und das allgemeine Verhalten der Schüler verbessern. Jonathan, der die der katholische Grundschule (KGS) in Hangelar besucht, möchte sich für einen besseren Zusammenhalt und mehr gemeinsame Aktionen einsetzen.

Er will Spielangebote auf dem Außengelände des Huma-Einkaufszentrums schaffen, die Sauberkeit der Toiletten an seiner Schule optimieren sowie einen Zwischenhalt des Schulbusses an der katholischen Kirche in Hangelar ermöglichen.

Seit dem 13. Oktober 1991 existiert das Augustiner KiJuPa in seiner jetzigen Form. Bei der damaligen ersten Sitzung des Parlaments sprachen sich die Kinder für die Erhaltung des Jugendcafés und des Kinos im Haus Mülldorf aus.

In den knapp 27 Jahren erreichte das Jugendgremium hauptsächlich die Errichtung von Spielmöglichkeiten. Für seine Amtszeit hat sich Sprecher Jonathan vorgenommen, den Wünschen von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Sankt Augustin mehr Gehör zu verschaffen.