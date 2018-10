Arbeiten in der Schulküche

Integration in der Schulküche: Theresa Schelhas (von links), Kathrin Haller, Katherine Schmid und Barbara Miebach arbeiten gemeinsam in der Mensa der Sankt Augustiner Waldorfschule.

Sankt Augustin. Seit zehn Jahren arbeitet Theresa Schelhas in der Mensa der Freien Waldorfschule Sankt Augustin. Inzwischen ist die 31-Jährige nicht die einzige Mitarbeiterin mit Down-Syndrom.

Von Marie Schneider, 15.10.2018

Theresa Schelhas schnappt sich eine Suppenkelle, holt eine Schüssel aus dem Kühlschrank und füllt die darin enthaltene Soße in mehrere kleinere Behälter. Anschließend räumt sie den Käse in den Kühlschrank und hilft dann ihrer Freundin Lina beim Falten der Schürzen und Küchentücher. Jede Bewegung sitzt, auch wenn Schelhas die Aufgaben vielleicht etwas langsamer als andere Mitarbeiter in der Mensa der Freien Waldorfschule Sankt Augustin absolviert. Die 31-Jährige hat das Down-Syndrom.

Seit zehn Jahren arbeitet Theresa Schelhas in der Mensa der Schule und hilft jeden Tag dabei, rund 180 Kinder mit einem Mittagessen oder einem Frühstück zu versorgen. „Ich habe ein Praktikum in einem Kindergarten gemacht und mir danach überlegt, in der Schule zu arbeiten“, berichtet sie. Ihre Mutter fragte an der Waldorfschule an, ob eine Arbeit in der Mensa möglich wäre. Bei einem Praktikum überzeugte die 31-Jährige so sehr, dass Mensa-Leiterin Christine Sielaff sie sofort fest in das Team einplante. „Sie sagte: Theresa ist so klasse, die gebe ich nicht mehr her“, erinnert sich Sielaffs Kollegin Barbara Miebach.

Schule kooperiert mit dem Eichhof

Einige Jahre später beschloss die Schule, auch Katherine Schmid und Lina Joseph, ebenfalls zwei Frauen mit Down-Syndrom, in das Mensa-Team zu holen. „Es war ein toller Moment, als die anderen dazugekommen sind“, findet Schelhas. Alle drei Frauen arbeiten über die Werkstätten der Lebensgemeinschaft Eichhof täglich von 8 bis 15 Uhr in der Mensa der Waldorfschule. Dort schneiden sie Obst und Gemüse, helfen bei der Zubereitung der Gerichte, richten die Salatbar her oder stellen die Waschmaschinen mit Lappen und Küchenschürzen an. In den Schulferien gehen sie in andere Werkstätten des Eichhofs, wie zum Beispiel in die Näherei.

„Mir macht es am meisten Spaß, dass ich mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann. Und ich habe auch immer viel Freude mit den Kindern“, sagt Schelhas und zählt all ihre Freunde in der Schule auf. Zwei Schülerpraktikanten sowie Praktikanten oder Auszubildende des CJD Tagungs- und Gästehauses Bonn und anderen Einrichtungen helfen an einigen Tagen auch in der Küche aus. Für die Kinder sei die integrative Schulküche eine Bereicherung. „Die Schüler lernen, dass das Arbeiten mit eingeschränkten Menschen ganz normal ist. Sie wachsen damit auf. Es kommt nur sehr selten vor, dass ein Kind mal eine blöde Bemerkung macht“, sagt Miebach.

Während einer Schulfeier hat die Schule Theresa Schelhas unlängst für ihr zehnjähriges Betriebsjubiläum geehrt. Sie selbst stand aber auch aus anderem Grund auf der Bühne: mit einer Bonner Hip-Hop-Gruppe. „Tanzen macht mir sehr viel Spaß und es war toll, auf der Bühne zu stehen. Alle sagen, ich bin schon berühmt“, freute sich das 31-jährige Multitalent.