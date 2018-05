Nicht angeleint

Am Sonntagvormittag verursachte ein nicht angeleinter Hund in den Siegauen einen Sturz einer Radfahrerin. (Symbolbild)

Sankt Augustin. Am Sonntagvormittag verursachte ein nicht angeleinter Hund in den Siegauen einen Sturz einer Radfahrerin. Diese verletzte sich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.05.2018

Eine 28-jährige Frau aus Sankt Augustin ging am Sonntagvormittag in den Siegauen entlang des Ortsteils Menden mit ihrem 30 Zentimeter hohen Mischlingshund spazieren. Nach Angaben der Polizei befuhr ein Pärchen aus Hennef (46 und 47 Jahre alt) den Rad- und Gehweg in den Siegauen in entgegengesetzte Richtung.

Der nicht angeleinte Hund lief plötzlich in den Fahrweg der Radfahrer, die beide eine Vollbremsung machen mussten, um eine Kollision mit dem Hund zu vermeiden. Die 46-jährige Henneferin bremste jedoch so stark, dass sie sich mit ihrem Fahrrad überschlug und auf dem asphaltierten Weg aufschlug, wo sie sich eine Fraktur und Schürfwunden zuzog.