Großeinsatz in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Wegen eines Brands ist das neue Huma-Einkaufszentrum in Sankt Augustin komplett evakuiert worden. Nach ersten Informationen ist ein Schmorbrand in einem Technikraum die Ursache.

Von Thomas Heinemann, 19.09.2017

Ein Feuer im neuen Huma-Einkaufszentrum in Sankt Augustin sorgt derzeit für einen Großeinsatz der Feuerwehr im Stadtzentrum. Gegen 9.30 Uhr war eine Rauchentwicklung in einem Technikraum festgestellt werden. Nach ersten Meldungen soll es sich um einen Schmorbrand handeln. Gegen 10 Uhr entschied sich die Feuerwehr, die Einsatzstufe zu erhöhen und per Sirenenalarm weitere Einsatzkräfte zum Einkaufszentrum zu ordern.

Vorsorglich wurde das Gebäude komplett evakuiert - ein Ernstfall, den die Mitarbeiter des Hauses seit der Teileröffnung im Herbst 2015 im Rahmen eines ausgefeilten Sicherheitskonzepts immer wieder geprobt haben. Ständig sind zwei ausgebildete Feuerwehrhelfer beim hauseigenen Sicherheitsdienst vor Ort. Zudem hatte das Einkaufszentrum in den vergangenen Monaten mehr als 300 Mitarbeiter der Geschäfte zu Evakuierungshelfern weiterbilden lassen.

Derzeit laufen die Löscharbeiten. Das Einkaufszentrum bleibt vorläufig weiterhin evakuiert.

Weitere Informationen folgen.