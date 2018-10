A560 nach Unfall gesperrt

Sankt Augustin. Am späten Freitagabend hat sich auf der A560 in Höhe von Sankt Augustin ein Alleinunfall ereignet. Als die Polizei an der Unfallstelle ankam, war von dem Fahrer keine Spur mehr. Die Autobahn wurde infolgedessen gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.10.2018

Die A560 ist am Freitagabend in Höhe Sankt Augustin Menden gesperrt worden. Nach ersten Informationen war ein Alleinunfall eines Kleinwagens, der aus bislang ungeklärter Ursache auf der linken Fahrspur gegen die Leitplanke fuhr, Grund für die Sperrung. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, war der Fahrer des Wagens nicht mehr vor Ort.

Die Autobahn wurde gesperrt, die Einsatzkräfte fahndeten nach dem Unfallverursacher, ein Hubschrauber aus Düsseldorf unterstützte die Suche nach dem Flüchtigen mit Suchscheinwerfern und einer Wärmebildkamera. Gegen 23.30 Uhr gab die Polizei den Strandstreifen frei.