Traditionsgaststätte in Niederpleis

Sankt Augustin. „Honnys Ballhaus“ in Niederpleis hat wieder eine Perspektive: Der Saal der Traditionsgaststätte soll zu Weiberfastnacht wiedereröffnen. Und die seit September 2017 geschlossene Sportsbar wird voraussichtlich ab kommendem August wieder Gäste empfangen.

Von Thomas Heinemann, 15.02.2019

Das Blatt über die Zukunft der Traditionsgaststätte an der Ecke Hauptstraße/Paul-Gerhardt-Straße in Niederpleis hat sich gewendet. Ein bislang im Raum stehender Abriss der Gaststätte ist vorerst vom Tisch. Mehr noch: Die seit September 2017 geschlossene Sportsbar soll voraussichtlich im August 2019 wiedereröffnen, das dahinterliegende Ballhaus sogar noch diesen Monat.

Das teilten Roger Sieger, Gründer und Inhaber der Butcher’s Gaststätten, Ortsvorsteher René Puffe sowie Philipp Kaminski und Timo Sechi vom Junggesellenverein Pleeser Murre, die zu Karneval den Saal mit einer Veranstaltung wiederbeleben, am Donnerstagabend bei einem Ortstermin mit.

Noch Ende Januar hatte die Stadtverwaltung im Umwelt- , Planungs- und Verkehrsausschuss des Rates von einem Ortstermin mit dem Eigentümer und den Denkmalschützern des Landschaftsverbands Rheinland berichtet sowie über die schwierige Frage des Denkmalschutzes.

Das Ergebnis der Expertenprüfung stand noch aus. Der Saal ist seit 1991 eingetragenes Baudenkmal, das als „ortsbildprägend“ eingestufte Geschäftshaus aber nicht. Es wäre bei einem Abriss und einem Neubau aber vom „Umgebungsschutz“ des Denkmals tangiert gewesen.

Zunächst war geplante Wiedereröffnung nicht bekannt

In der Sitzung war die geplante Wiedereröffnung noch nicht bekannt. „Für den Ort sind das hervorragende Nachrichten“, resümierte Puffe die jüngsten Entwicklungen: „Der Ort hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Kneipen und Treffpunkte verloren. Ich bin froh, dass es an diesem Ort weitergehen wird. Die Feuerwehr, die Junggesellen, andere Vereine und auch Privatleute haben hier über viele Jahrzehnte wichtige Feste gefeiert. Der Saal gehört einfach zu Niederpleis.“

Nun sei die Zukunft mindestens für fünf Jahre gesichert, der Pachtvertrag sei bereits ausgearbeitet und werde zeitnah unterzeichnet, erklärte Roger Sieger, der auch die Butcher’s Sportsbars in Köln und Troisdorf betreibt: „Wir werden das Butcher’s in Niederpleis wiedereröffnen, allerdings mit erweitertem Konzept: Ab sofort werden wir auch den Saal mitsamt der Küche mitbetreiben.“

Hinter dem Tresen wird Sieger eher selten stehen: „Für so einen Betrieb mit Saal und Küche braucht man Leute vom Fach, die Erfahrung und Qualifikationen mitbringen. Aktuell haben sich vier potenzielle Betreiber beworben und wir sind in der Auswahl.“

Bar war 2017 durch Schwelbrand zerstört worden

Ehe das erste Bier gezapft wird, wird an der seit Ende 2017 verwaisten Gaststätte noch viel zu tun sein: Die am 13. Januar 2016 eröffnete Bar war am späten Abend des 5. September 2017 durch einen großen Schwelbrand im Thekenbereich zerstört worden.

Zwar hatte die Brandbekämpfung nur wenige Minuten gedauert, die Aufräumarbeiten, an denen sich auch die Junggesellen der Pleeser Murre beteiligten, dauerten dafür umso länger. Richtig kompliziert wurde die Abwicklung mit den Versicherungen, bei denen die Versicherungen des Gebäudeeigentümers, des Hauptmieters und des Untermieters die Regulierung zu klären hatten.

Etwa 80.000 Euro Schaden, einschließlich der fehlenden Einnahmen, sind seither entstanden, sagt Roger Sieger: „Und der Gebäudeschaden wird noch um einiges größer gewesen sein. Aber jetzt ist alles geklärt und die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren.“

Aktuell sind die Elektriker im Haus, Fenster und Türen wurden bereits ersetzt. Sanitäranlagen, Böden, Beläge und Möblierung sollen bald folgen. Bereits zu Weiberfastnacht wird der Saal wieder in Betrieb genommen – beim großen Karnevalsmarathon der Pleeser Murre, wie Geschäftsführer Philipp Kaminski und Zeugwart Timo Sechi ankündigen. „Wir feiern das bereits seit gut zehn Jahren und die Veranstaltungen sind immer sehr gut von Jung und Alt angenommen worden.“

So finden nach einem Jahr Pause im Saal wieder die große Karnevalsfeier zu Weiberfastnacht ab 17 Uhr, eine Ü 30-Party am Karnevalssamstag ab 19 Uhr sowie der „Schwoof noh’m Zooch“ am Sonntag ab 14 Uhr statt.