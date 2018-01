Reduzierung von Schlammschicht und Faulgase

Der Heckweiher in Birlinghoven wird im Winter trockengelegt.

Sankt Augustin. Früher wurden auf dem Teich in Birlinghoven Seerosen gezüchtet. Jetzt wird er im Winter trockengelegt, um die Schlammschicht und Faulgase zu reduzieren.

Lange Zeit war es um den Heckweiher in Birlinghoven nicht gut bestellt. Faulgase lagen in der Luft, die Schlammschicht wurde dicker und dicker und von den blühenden Seerosen war kaum noch etwas zu sehen. Doch dieser Zustand gehört laut Sankt Augustiner Verwaltung der Vergangenheit an. Denn der Seerosenteich ist seit einiger Zeit Teil des Naturschutzgroßprojekts Chance 7, und seither hat sich viel getan.

Im Winter 2016/17 ist der Weiher erstmals trockengelegt worden. Von dieser ersten Winterung, wie es im Fachjargon heißt, habe der Teich „deutlich profitiert“, teilte die Verwaltung jüngst mit. So hätten sich im Sommer 2017 keine Faulgase an der Oberfläche gebildet, und der gewünschte Bestand von Seerosen und Röhrichten habe sich von der Trockenphase gut erholt. Es sei eine erfolgreiche Zwischenbilanz, sagte Carmen Rump, vom Büro für Natur- und Umweltschutz der Stadt.

Weiher wurde ursprünglich für die Seerosenzucht genutzt

Der Heckweiher diente als künstliches Gewässer ursprünglich der Seerosenzucht. Seit er nicht mehr gewerblich genutzt wird, ist er im Besitz der Stadt Sankt Augustin – und ein beliebtes Ausflugsziel. Doch mit der Zeit hatte sich der Teich mehr in ein Schlammbecken verwandelt. Die vielen Bäume ringsherum verhinderten, dass ausreichend Licht auf das Wasser fiel. Außerdem landeten Unmengen Laub und damit unerwünschte Nährstoffe in dem Gewässer.

Laut Rump blieben bereits 2008 die Seerosen aus, die Wasseroberfläche war stattdessen flächendeckend mit Wasserlinsen bedeckt. Es hatten sich mächtige Schlammschichten gebildet. 2011 nahmen die Probleme weiter zu, es bildeten sich Faulgase.

Die Folge: Es stank rund um den Seerosenteich. 2013 sammelten sogar einige Bürger Unterschriften, damit der Weiher wieder seine „alte Schönheit“ erreiche. Rund 200 Menschen beteiligten sich daran.

Im Winter 2015/16 startete dann der erste Versuch, den Teich zu retten. Die Stadt wollte die Abbauprozesse fördern, in dem sie den Wasserspiegel anhob. Doch der Versuch scheiterte, weil das Dammbauwerk Schäden aufwies. So wurden zunächst rund 30 Prozent der Bäume rund um den Weiher gefällt, damit weniger Laub und dafür mehr Licht aufs Wasser fällt.

Die Stadt entschied sich deshalb dazu, den Heckenweiher mithilfe einer Trockenlegung, der sogenannten Winterung, zu sanieren. Diese Methode wird häufig in der Fischzucht angewandt.

Ziel ist, die mächtige Schlammschicht zu reduzieren. Branntkalk und die Drainierung des Schlammkörpers sollen zudem den Umsetzungsprozess beschleunigen. Kostenpunkt: 6000 Euro jährlich, die Hälfte übernahm im ersten Jahr Chance 7. Während der ersten Phase im Winter 2016/17 erneuerten Arbeiter auch das defekte Ablassbauwerk für 8000 Euro. Zu Beginn der Laichzeit im März 2017 konnte wieder Wasser eingestaut werden.

Seit Oktober läuft nun die zweite Trockenlegung. Sie soll bis Anfang März abgeschlossen sein. Und auch im kommenden Winter 2018/19 wird das Wasser im Heckweiher erneut abgelassen. „Dann werden wir sehen, ob wir es weiter im jährlichen Rhythmus brauchen“, sagte Carmen Rump. Sie sei zuversichtlich, dass nach den drei Jahren ein zweijähriger Turnus ausreiche, der sich eventuell noch weiter reduzieren ließe. In Zukunft ganz auf eine Winterung zu verzichten, sei jedoch kontraproduktiv, so Rump.

Um den Weiher ökologisch weiter aufzuwerten, soll zudem der Wasserspiegel angehoben werden. Dafür muss laut Verwaltung der Staudamm erhöht werden. Außerdem soll ein Verbindungsgraben zu einer südöstlich gelegenen Geländemulde erstellt werden, um dort ein zweites Laichgewässer zu etablieren.