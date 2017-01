Schulen in Sankt Augustin

Die Grundschule Menden hat auch in Zukunft an jedem der zwei Standorte, hier die Mittelstraße, einen eigenen Hausmeister ARCHIVFOTO: ARNDT

28.01.2017 Sankt Augustin. Kehrtwende bei CDU, Grünen und FDP: Der Sankt Augustiner Hauptausschuss streicht doch keine Hausmeisterstelle an der Grundschule Menden. Den Politikern ist die Einsparung zu gering.

Sie haben viele Briefe verschickt, Gespräche geführt und in Ausschusssitzungen für den Erhalt der zwei Hausmeisterstellen an der Max-und-Moritz-Grundschule in Menden plädiert. Viel Zuversicht, dass es hilft, hatten die Lehrer, Elternvertreter und Schüler vor der Sitzung des Sankt Augustiner Haupt- und Finanzausschusses diese Woche aber nicht. Doch dann folgte die Überraschung: Einstimmig beschlossen die Mitglieder, den Hausmeisterpool an den Grundschulen doch nicht zu Lasten der Mendener Schule auf acht Stellen zu reduzieren – entgegen der Empfehlungen aus dem Schul- sowie dem Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss. Damit steht weiterhin sowohl am Standort an der Siegstraße als auch an der Mittelstraße ein Hausmeister zur Verfügung. Eine Veränderung gibt es aber dennoch: Die Hausmeisterdienste sind künftig beim Gebäudemanagement angesiedelt, über eine neue Stelle sollen sie zudem besser koordiniert werden.

„Wir hatten im Vorfeld wenig Hoffnung und waren dann sehr glücklich, dass es einstimmig ausgegangen ist“, sagte Elke Marquis, Konrektorin der Grundschule Menden, am Freitag dem GA. „Es hat alle wirklich sehr gefreut, dass man etwas erreichen kann, wenn wir Hand in Hand für eine Sache kämpfen.“ Es sei schon ein herausragendes Engagement der Eltern gewesen. Die Konrektorin hatte bereits im Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss Ende November auf die großen Unsicherheiten etwa in Bezug auf die Sicherheit und Sauberkeit auf dem Schulhof hingewiesen, sollte eine Hausmeisterstelle eingespart werden. „Morgens sieht es hier verheerend aus“, sagte Marquis. Denn Jugendliche würden die Schulhöfe immer wieder zum Feiern nutzen. Und: Die Schule wächst. Derzeit besuchen 392 Mädchen und Jungen die Grundschule, ab dem Sommer werden es rund 420 sein. „Das Anmeldeverfahren ist noch nicht abgeschlossen, aber wir werden auf jeden Fall fünfzügig“, ergänzte Marquis.

Bislang hatten sich die Fraktionen von Grünen, FDP und CDU für eine Neuregelung bei den Grundschulhausmeistern und eine Stelle weniger in Menden ausgesprochen – und damit SPD, Linke und Aufbruch überstimmt. Zur Sitzung hatten sie ihre Meinung jedoch geändert – sehr zur Freude der anderen drei Parteien. Als Grund für die Kehrtwende führten sie vor allem das geringe Einsparpotenzial von lediglich rund 6078 Euro im Vergleich zum Status quo an. Diese Zahlen hatte die Stadtverwaltung auf Antrag der Linken Ende November nachgereicht.

„Es sind neue Aspekte dazugekommen“, erklärte Martin Metz (Grüne). Vor diesem Hintergrund habe die Fraktion ihre Ansicht korrigiert. „Das wichtigste ist, dass hier die Aufgaben gut bewältigt werden.“ Laut Stefanie Jung (FDP) gab es in ihrer Fraktion ebenfalls Diskussionen „als die Einsparpotenziale immer weiter zusammen schmolzen“. Und Christdemokrat Georg Schell sprach sich aufgrund der Sicherheit für die Eltern, Lehrer und Schüler ebenfalls für die derzeitige Aufteilung aus. „Da überwiegen die Vorteile ganz deutlich“, sagte der Fraktionsvorsitzende. Nach einem Jahr sollen die Arbeitsabläufe bei den Hausmeisterdiensten nun noch einmal unter die Lupe genommen werden.

Konrektorin Elke Marquis ist erleichtert, dass die Diskussion damit erst einmal erledigt ist: „Wir haben wieder eine Hürde genommen.“ (Hannah Schmitt)