Angreifer griff zu Pflasterstein

Sankt Augustin. Am Montag hat ein Einbrecher versucht, in ein Reihenhaus an der Käthe-Kollwitz-Straße in Sankt Augustin einzudringen. Der Hausbesitzer ertappte den Mann und schlug ihn in die Flucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.09.2017

Gegen 11 Uhr am Montag stutzte der 48-jährige Eigentümer eines Reihenhauses an der Käthe-Kollwitz-Straße in Sankt Augustin wegen verdächtiger Geräusche in seinem Haus. Er folgte den Lauten in sein Wohnzimmer und ertappte dort an der Terrassentür einen Einbrecher. Wie er später der Polizei mitteilte, versuchte der Täter, mit zwei Schraubendrehern die Tür aufzubrechen.

Als der Einbrecher den Hausbesitzer erblickte, flüchtete er sofort durch den Garten und durch die Hecke auf das Nachbargrundstück. Nach Angaben der Polizei nahm der 48-Jährige daraufhin die Verfolgung auf und konnte den Einbrecher kurze Zeit später im Nachbarsgarten stellen. Dort kam es zu einem Gerangel, in dem der Hausbesitze dem Täter die Schraubendreher abnehmen konnte.

Im weiteren Verlauf griff der Einbrecher zu einem Pflasterstein, womit er auf den 48-Jährigen einschlug. Daraufhin ließ der dadurch leicht im Gesicht verletzte Mann von ihm ab, so dass der Einbrecher die Flucht ergreifen konnte und in Richtung Lichstraße rannte.

Nach Angaben der alarmierten Polizei sind mehrere Anwohner durch den Lärm des Gerangels auf den Vorfall aufmerksam geworden und konnten als Zeugen aussagen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Schraubendreher konnte als Beweismittel sichergestellt werden.

Täterbeschreibung • zwischen 40 und 45 Jahren alt • zwischen 180 und 185 Zentimeter groß • graue Dreiviertel-Hose • grünes T-Shirt • dünner schwarzer Kapuzenpullover • überwiegend graue, kurze Haare • Drei-Tage-Bart • linkes Auge auffällig rot unterlaufen

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241-5413321 entgegen.