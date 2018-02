Feste Institution

Sankt Augustin. Der Markt hat sich zu einer festen Institution für die Hangelarer entwickelt. Zwei neue Verkaufsstände sind dazu gekommen. Was noch fehlt, ist die 'Kaffebud'.

Von Thomas Heinemann, 20.02.2018

Die kleinen Straßen und Wochenmärkte, wie es sie einmal in jedem Ortsteil von Sankt Augustin gab, sind mit Aufkommen der Supermärkte und Discounter verschwunden. Das galt bis Oktober 2007 auch für den Ortsteil Hangelar. Seit seiner Wiedergeburt auf Initiative des Werbekreises Hangelar, der später auch die Organisation in eigene Hände übernahm, hat sich der Wochenmarkt zu einer festen Institution in der Umgebung entwickelt. Nun hat der Werbekreis das bestehende Angebot um weitere Marktstände ergänzt.

„Der Markt hat sich etabliert, weil wir ihn ständig mit Herzblut weiterentwickelt haben. Und unser Interesse ist es natürlich, die guten Entwicklungen fortzuführen“, erklärte Peter Schell, Vorsitzender des Werbekreises, das Erfolgskonzept des Marktes. Denn die Hangelarer schwimmen mit ihrem Markt, der jeden Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr seine Stände öffnet, gegen den bundesweiten Trend des Wochenmarkt-Sterbens.

Der Hangelarer Wochenmarkt ziehe Kunden nicht deshalb an, weil es im Ort oder im Umfeld eine schlechte Nahversorgung gebe, sondern gerade weil das Angebot im Ort gut sei, sagte Schell: „Wir verstehen den Markt als eine Ergänzung und Bereicherung. Nicht nur unsere Kunden sehen das so, auch das Interesse der Marktbeschicker steigt spürbar. Weil wir Überschneidungen der Angebote in Hangelar vermeiden wollen, mussten wir nun erstmals Bewerber für den Markt ablehnen“, so Schell.

Neue Stände seit wenigen Wochen

Neue Stände gibt es seit wenigen Wochen trotzdem, freut sich auch Renate Oberle, die die Organisation des Wochenmarktes im Werbekreis übernommen hat: „Wir haben mit dem Bauernhof Seifen ein neues Angebot für regionales Fleisch, Wurstwaren, Eier und auch Milchprodukte – alles von sehr guter Qualität.“

Auf Käsespezialitäten, Speck, Würste und andere Schmankerl aus Südtirol und der Schweiz hat sich der zweite Neuzugang des Marktes, „Anton’s Käsehütte“, spezialisiert. Sehr gut angenommen werde auch das Angebot von Obst Beckhaus aus Bonn, sagte die Marktorganisatorin: „Nicht nur die Qualität der Stände überzeugt, berichten mir die Kunden. Gerade viele ältere Kunden freuen sich, dass es hier auch kleinere Portionen gibt und die Atmosphäre sehr persönlich und zuvorkommend ist.“

Obwohl der letzte Anbieter frischer Kaffeespezialitäten abgesprungen sei, habe sich der Markt als Treffpunkt, als „Dorfbrunnen“, halten können, sagte Oberle: „Manche Hangelarer treffen sich bei der Gulaschkanone von Sylvio Rausendorf, der auch ein paar Kannen Kaffee dabei hat. Aber der Wunsch nach einer 'Kaffeebud' ist weiterhin groß.“