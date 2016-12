Flüchtlingsunterbringung in Sankt Augustin

22.12.2016 Sankt Augustin. Die Flüchtlinge sind aus den Turnhallen im Sportzentrum Menden ausgezogen. Nun haben die Umbauarbeiten begonnen.

Die Turnhallen im Sportzentrum Menden stehen voraussichtlich ab Februar wieder den Schulen und Vereinen zur Verfügung. Das teilte die Stadt Sankt Augustin am Mittwoch mit. Anfang Dezember seien die verbliebenen 50 Flüchtlinge aus den Hallen in verschiedene Unterkünfte im Stadtgebiet gezogen. Das Gebäudemanagement und der Bauhof der Stadt haben laut Verwaltung bereits begonnen, die Ein- und Umbauten rückgängig zu machen. Dabei hätten die zuständigen Mitarbeiter „erleichtert“ festgestellt, „dass es dort bislang keine größeren Schäden gibt“, so Stadtsprecherin Eva Stocksiefen.

Es stehen lediglich kleine Schönheitsreparaturen an

Bis die Schulen und Vereine die Hallen wieder nutzen können, müssten alle Umkleiden und Duschräume in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. So seien einige Räume beispielsweise zu Küchen umfunktioniert worden. Dabei stünden auch kleinere Schönheitsreparaturen an. Eine Sanierung der Sporthallen sei für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Bürgermeister Klaus Schumacher bedankte sich bei Schülern, Eltern, Schulleitungen und den Vereinen: „Sie alle haben die notwendige Unterbringung von Menschen in den städtischen Sportstätten kooperativ und verständnisvoll mitgetragen.“

Ursprünglich sollten die Flüchtlinge bereits im Frühjahr aus dem Sportzentrum in andere Unterkünfte ziehen. Doch die Pläne verzögerten sich unter anderem, weil sich der Bau der neuen Unterkunft am alten Sportplatz „Am Schützenweg“ in Niederpleis in die Länge zog. Sie entwickelte sich zum Skandalobjekt, für das die Verwaltungsspitze heftig in die Kritik geriet: Neben baulichen Mängeln hatte es Fehler bei der Vergabe und der Baukontrolle gegeben. Auch die Baukosten stiegen deutlich. Inzwischen ist die neue Unterkunft laut Stadt fertiggestellt. Die beiden weiteren Unterkünfte in Menden und Birlinghoven sollen Ende des Jahres beziehungsweise Ende Januar 2017 fertiggestellt sein. (Hannah Schmitt)