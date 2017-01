31.01.2017 Sankt Augustin. Kollegen und weitere Wegbegleiter verabschieden Barbara Koepsel als Schulleiterin der Heinrich-Hanselmann-Förderschule. Ganz zur Ruhe setzen möchte sie sich jedoch nicht.

Immer wieder Händeschütteln, umarmen und noch ein paar Worte miteinander wechseln. Es war ein schönes Bild, das sich am Montagmittag in der Aula der Heinrich-Hanselmann-Förderschule für geistige Entwicklung des Rhein-Sieg-Kreises in Sankt Augustin bot. Denn jeder Gast wollte noch vor der offiziellen Verabschiedung zumindest ein paar Sekunden mit der scheidenden Schulleiterin Barbara Koepsel erhaschen. Und es waren mehr als 100 Gäste gekommen, um der 63-Jährigen alles Gute für den Ruhestand zu wünschen. Der beginnt für sie am Mittwoch – nach 27 Jahren in der Schulleitung der Förderschule, 20 davon als Schulleiterin.

Mit den Glückwünschen ging vor allem eines einher: großer Dank für ihre Arbeit, ihr Engagement, für Koepsels Bescheidenheit und ihren Humor. Dabei schwang viel Wehmut über ihren Abschied mit. Das machten Landrat Sebastian Schuster als Vertreter des Kreises, Schulamtsdirektorin Birgitt Kreitz-Henn sowie Vertreter der Stadt Sankt Augustin, des Lehrerkollegiums, Fördervereins und der Eltern in Reden deutlich. Die Lehrer hatten zudem ein Lied für sie umgeschrieben, die Schüler einen Abschiedsfilm gedreht. Die gut 200 Schüler hatten zudem bereits am Vormittag die Gelegenheit, ihre Schulleiterin zu verabschieden.

„Der Rhein-Sieg-Kreis ist stolz darauf, eine Förderschule wie diese zu haben“, sagte Schuster. „Wir bieten aber nur das Grundgerüst, Sie als Leiterin füllen es mit ihrem Team mit Leben.“ Dabei habe sie es aufgrund der vielen An-, Um- und Neubauten auch oft mit bautechnischen Fragen zu tun gehabt. Und Kreitz-Henn ergänzte: „Der Rhein-Sieg-Kreis gewann mit Dir eine hervorragende Sozialpädagogin, deren unermüdlicher Lern- und Wissensdurst sich in zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen niederschlug.“ Koepsel habe ein große Kollegium geleitet, Ziele gesetzt und durch ihr Beispiel gewirkt, sagte die Schulamtsdirektorin.

Abschied mit Raten

Von einem eigens gestalteten Stuhl mit gelber Krone und übersät mit Fotos verfolgte die scheidende Schulleiterin die offizielle Feier aus der ersten Reihe. „Es ist ein neues und wohl einmaliges Ereignis, im Mittelpunkt zu stehen und so viel Gutes über sich zu hören“, sagte sie zum Auftakt ihrer Abschiedsrede, in der sie sich auch bei ihren Mitarbeitern bedankte. Für die Schule wünschte sie sich, dass ihr Nachfolger bald anfangen könne.

„Es waren überwiegend gute Jahre“, sagte Koepsel dem GA. Das Herz der Schule seien natürlich die Schüler, aber es seien auch viele nette Eltern da gewesen, die sich mitverantwortlich gefühlt hätten. „Und die Kollegen, die die Schule zu dem gemacht haben, was sie jetzt ist“, betonte die Schulleiterin. Der Abschied falle ihr schwer, aber dafür habe sie nun mehr Zeit für viele Dinge, die in den vergangenen Jahren auf der Strecke geblieben seien. „Mein Mann ist schon acht Jahre zu Hause, der freut sich schon“, sagte die 63-Jährige. Und mit ihm ein kleiner Hundewelpe, der erst vor Kurzem bei der Familie eingezogen ist. „Der fordert uns jetzt“, sagte Koepsel.

Ganz ohne Schule kann sie aber doch noch nicht. Im März wird sie noch einmal bei der Skifreizeit der Schule dabei sein. Außerdem plant sie, auch ehrenamtlich einzuspringen, wenn Bedarf da ist. Barbara Koepsel: „Es ist ein Abschied in Raten.“ (Hannah Schmitt)