Asklepios Klinik in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Eltern, Mitarbeiter und Politik haben am Samstag ein deutliches Signal für den Klinikstandort Sankt Augustin gesetzt. Mit selbst gemalten Transparenten, Plüschtieren, Seifenblasen und klaren Worten demonstrierten sie gegen das geplante Aus.

"Wo sollen wir sonst hin?", "Gier und Genesung funktioniert nicht" und "Dieses Krankenhaus hat meiner Tochter das Leben gerettet" stand auf den Plakaten zu lesen. Mehrere Hundert Demonstranten kamen auf Initiative des Selbsthilfe Spina Bifida und Hydrocephalus auf das Gelände der Alsklepios Klinik. Der Konzern hat wie berichtet beim Land NRW einen Antrag auf Förderung aus dem Strukturfonds gestellt, um die Kinderklinik zu schließen.

Immer wenn das zur Sprache kam, hatten einige Teilnehmerinnen der Demo Tränen in den Augen. Es sind sehr persönliche und auch dramatische Momente, die die Besucher mit der Klinik und ihrem Personal verbinden. "Ich bin einfach froh, dass das Kinderkrankenhaus hier in der Nähe ist. Es ist auch wichtig, dass die Eltern bei ihren Kindern bleiben können", sagte eine Mutter aus Sankt Augustin.

"Hier haben wir alle Fachdisziplinen gebündelt. Wenn die Klinik geschlossen wird, wissen wir nicht, wo wir hinkönnen", sagte Werner Bass, Vorsitzender der Selbsthilfe Spina Bifida. "Ich fordere die Politik auf, ein Signal für die Kinder zu setzen."

Bürgermeister Klaus Schumacher kündigte an, dass es am Dienstag ein Gespräch der Stadt Sankt Augustin mit dem zuständigen Staatssekretär und den Verantwortlichen von Asklepios geben soll. "Das, was sich drohend abzeichnet, darf auf keinen Fall passieren", so Schumacher. Der stellvertretende Landrat Dennis Waldästl sagte: "Die Infrastruktur, die hier für Familien geschaffen wurde, sollten wir uns nicht wegnehmen lassen, egal ob von einem Konzern oder von der Politik."

Beifall für die Mitarbeiter

Chefarzt Gerd Horneff verwies darauf, dass die Kinderklinik in den vergangenen 10 Jahren 100.000 Kinder behandelt habe. "Das entspricht einer Großstadt." Es sei nun Aufgabe der Politik, die Versorgung der Kinder sicherzustellen. "Die Schuldfrage ist mir persönlich egal. Wir können nicht riskieren, dass durch eine schlechtere Versorgung Kindern Leid zugefügt wird", so Horneff.

Die Teilnehmer klatschten laut Beifall für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik. Ärzte und Pflegepersonal nahmen am Samstagnachmittag an der Demonstration teil.