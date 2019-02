Sämtliche Feuerwehrkräfte im Einsatz

Sankt Augustin-Niederpleis. In Sankt Augustin-Niederpleis ist am Dienstagabend Vollalarm für die Feuerwehr ausgelöst worden. In der achten Etage eines Mehrfamilienhauses brennt eine Wohnung. Die Polizei bittet darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2019

Die Feuerwehr befindet sich derzeit in einem Großeinsatz im Wacholderweg in Niederpleis. Sämtliche 120 Feuerwehrleute aus Sankt Augustin sind wegen eines Wohnungsbrand in der achten Etage eines Mehrfamilienhauses gegen 20.58 Uhr ausgerückt. Es wurde Vollalarm ausgelöst.

GA-Informationen zufolge hat eine Küche Feuer gefangen, mittlerweile steht die gesamte Wohnung in Flammen. Insgesamt hat das Wohnhaus 17. Stockwerke, die Löscharbeiten gestalten sich derzeit als schwierig. Das Feuer ist bereits hunderte Meter entfernt sichtbar.

Die Polizei bittet darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Sämtliche umliegende Straßen sind gesperrt.

Für die Zeit des Einsatzes wird die Feuerwehrwache Sankt Augustin von Wehrleuten aus Siegburg besetzt, um den Grundschutz der Stadt zu sichern.

Weitere Berichterstattung folgt.