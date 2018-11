Unfall in Sankt Augustin

SANKT AUGUSTIN. Auf der Sankt Augustiner Einsteinstraße hat sich am Mittwochabend ein Unfall mit zwei Pkw ereignet. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Möglicherweise war die 18-Jährige durch ihr Smartphone abgelenkt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2018

Verhältnismäßig glimpflich endete am Mittwoch gegen 20.30 Uhr ein Unfall auf der Einsteinstraße in Sankt Augustin. In einer Rechtskurve kollidierte die 18-jährige Fahrerin eines schwarzen VW Golf mit dem silbernen Renault Laguna eines 52-Jährigen.

Zuvor hatte sie laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen und es kam zur Kollision. In deren Folge wurde der schwarze Golf gegen einen am Fahrbahnrand geparkten blauen Dacia Logan geschoben und beschädigte diesen.

Gegenüber der Polizei gab die junge Fahrerin an, sie habe nur mit einer Hand gelenkt und sei in der Kurve vom Lenkrad abgerutscht. So sei ihr Auto auf die Gegenfahrspur geraten. Für die Polizei ergab sich der Verdacht, dass sie möglicherweise durch ihr Smartphone abgelenkt war. Daher stellten sie das Gerät zur Auswertung sicher.

Die beiden Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, mussten allerdings nicht vor Ort behandelt werden. Die Straße war zur Unfallaufnahme am Abend etwa eine Stunde gesperrt. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 12.000 Euro. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.