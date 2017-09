Netzwerk für Sankt Augustiner

Sankt Augustin. In Mülldorf und Niederpleis ist ein Netzwerk für Menschen zwischen 55 und 65 geplant. Der Caritasverband Rhein-Sieg, die Zwar-Zentralstelle Dortmund, die Stadt Sankt Augustin und der Katholische Seelsorgebereich Sankt Augustin kooperieren.

Mit dem Ruhestand steht plötzlich viel Zeit und Raum zur Verfügung. Im Gegenzug gehen alte feste Strukturen verloren. Für Menschen in dieser Lebensphase soll es in den Sankt Augustiner Stadtteilen Mülldorf und Niederpleis künftig ein neues Angebot geben. Am Dienstag, 24. Oktober, gründet sich dort die erste sogenannte Zwar-Gruppe für 55- bis 65-Jährige. Der Caritasverband Rhein-Sieg, die Zwar-Zentralstelle Dortmund, die Stadt Sankt Augustin und der Katholische Seelsorgebereich Sankt Augustin haben dazu jüngst eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Die Abkürzung Zwar steht für „Zwischen Arbeit und Ruhestand“. Das Netzwerk unterstützt und begleitet Menschen dabei, diese Lebensphase gemeinsam aktiv zu planen und zu gestalten. Die Gruppe ist eine stadtteilorientierte Selbsthilfeinitiative, in der sich Teilnehmer kennenlernen, gemeinsame Interessen finden und so ihre Freizeit organisieren können. „Die Menschen sind in einer Umbruchsituation, sie müssen sich damit beschäftigen“, erklärt Claudia Gabriel die Hintergründe. Sie arbeitet beim Caritasverband Rhein-Sieg, der die Gruppengründung in Sankt Augustin angestoßen hat.

„Wir haben diese Netzwerke schon an verschiedenen Orten aufgebaut“, ergänzt Gabriel. „Es ist so faszinierend, es funktioniert immer.“ Dabei habe sich immer wieder gezeigt, dass die Menschen durch die Treffen Kontakt oder Beziehungen aufbauten. „Es entsteht ein sehr breites Netzwerk, um die Freizeit zu gestalten“, sagt Gabriel. Oftmals würden sich daraus auch Freundschaften ergeben. Das besondere an der Gruppe: Es gibt kein vorgefertigtes Programm, die Mitglieder bereiten alle Aktivitäten und Projekte in Eigenregie vor. Möglich sind etwa Spieleabende, gemeinsame Wanderungen oder Kinobesuche. „Wir stellen nur die Struktur für ein Jahr zur Verfügung“, sagt Claudia Gabriel. Für Niederpleis und Mülldorf ist das ein Raum des Katholischen Seelsorgebereichs. Unterstützt durch Paul Stanjek von der Zwar-Zentralstelle wird Gabriel die Gruppe im ersten Jahr zudem begleiten.

Damit das Netzwerk funktioniert, werden gezielt Menschen in einem Sozialraum angesprochen. Es brauche die kurzen Wege, so Gabriel. Deshalb beschränkt sich die neue Gruppe in Sankt Augustin zunächst auf Mülldorf und Niederpleis. Warum die beiden Orte ausgewählt wurden? Dort ist die Caritas bereits mit dem Lotsenpunkt aktiv. „Zudem liegen die beiden Quartiere nebeneinander, und in beiden gibt es Auffälligkeiten bei der Wohnsituation“, so Gabriel. So sei ein Aspekt der Anteil an Menschen gewesen, die nicht so gut gestellt seien. Hinzu kommt: In dem gewählten Gebiet sollten rund 3000 Menschen zwischen 55 und 65 Jahren leben, sie werden gezielt per Brief eingeladen. „Wir brauchen eine bestimmte Größe, damit die Gruppe zustande kommt.“ Laut Stadtsprecherin Eva Stocksiefen ist ein solches Angebot in den anderen Stadtteilen aber nicht ausgeschlossen.

Das Zwar-Konzept entstand Ende der 70er Jahre an der Universität Dortmund vor dem Hintergrund der Großen Zechen- und Hüttenstilllegungen. Seither haben sich in Nordrhein-Westfalen mehr als 200 Netzwerke zusammengeschlossen.

Die erste Zwar-Gruppe im Rhein-Sieg-Kreis gründete sich 2003 in Hennef. „Sie treffen sich immer noch, sie sind zusammen älter geworden“, sagt Gabriel. Unter Beteiligung der Caritas gibt es inzwischen weitere in Lohmar, Bad Honnef und Rheinbach.