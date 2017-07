Feuerwehr im Großeinsatz

Die Feuerwehr bekämpft das Feuer in Sankt Augustin mit einer Drehleiter aus.

Sankt Augustin. Die Feuerwehr ist am Vormittag zu einem Großeinsatz nach Sankt Augustin ausgerückt. Dort ist ein Feuer in zwei Garagen ausgebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.07.2017

Rauchwolken waren am Montagvormittag über Sankt Augustin zu sehen. In der Hammstraße ist gegen 10 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie der Leiter der Feuerwehr mitteilte, standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits zwei Garagen in Vollbrand. Die Feuerwehr erhöhte daher die Alarmstufe auf "Vollalarm für die Feuerwehr Sankt Augustin".

Der Brand konnte nach Feuerwehrangaben "mit massivem Löschangriff", unter anderem von einer Drehleiter aus, schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurden "großräumige Entlüftungsmaßnahmen" eingeleitet, so der Leiter der Feuerwehr. Die Flammen schlugen auf die beiden benachbarten Häuser über. Die Gebäude sind nach Angaben der Feuerwehr ebenfalls stark betroffen.

Brand in Sankt Augustin Foto: Thomas Heinemann Der Rauch war weit über Sankt Augustin zu sehen.

Foto: Thomas Heinemann Die Feuerwehr bekämpft das Feuer in Sankt Augustin mit einer Drehleiter aus.

Foto: Thomas Heinemann Die Feuerwehr ist zu einem Brand nach Sankt Augustin ausgerückt.

Foto: Thomas Heinemann

Eine Person musste von der Feuerwehr aus einem der beiden Häuser gerettet werden. Diese gilt laut Feuerwehr als leicht verletzt. Zwei weitere Personen aus dem anderen Gebäude konnten sich selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Die Feuerwehr ist mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort.

Weitere Berichterstattung folgt...