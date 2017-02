Anti-Terroreinheit

07.02.2017 SANKT AUGUSTIN. Die Bundespolizei-Spezialeinheit GSG 9 soll nach einem Medienbericht einen zweiten Standort erhalten - in der Nähe von Berlin. Bisher befand sich das alleinige Hauptquartier in St. Augustin bei Bonn.

Die bei der Bundespolizei in Sankt Augustin-Hangelar stationierte Spezialeinheit GSG 9 soll einen zweiten Standort erhalten. Nach einem Bericht des Behörden-Spiegels soll dieser nach Planungen der Bundesregierung bei Berlin liegen. Vom Bundesinnenministerium war am Dienstag keine Stellungnahme zu erhalten; die Bundespolizei selbst äußerte sich auf GA-Anfrage nicht.

Wie der Behörden-Spiegel weiter meldet, war bereits nach dem Amoklauf in München im Sommer im Gespräch, die GSG 9 auf mehrere Standorte zu verteilen. Neben dem Stammsitz in Hangelar waren Berlin sowie Stützpunkte im Norden und im Süden der Republik in der Diskussion.

Davon sei lediglich Berlin als Zweitsitz geblieben; dem Bericht zufolge soll dieser außerhalb der Bundeshauptstadt liegen. So sei eine Anbindung an die Hubschrauberflotte der Bundespolizei in Ahrensfelde möglich. Laut Behörden-Spiegel soll auch die Direktion Spezialkräfte der Bundespolizei in Berlin angesiedelt werden; dort sind unter anderem die GSG 9, die Fliegergruppe und die Flugsicherheitsbegleiter der Bundespolizei gebündelt.

Die GSG 9 wurde nach dem Attentat bei den olympischen Spielen von München 1972 in Hangelar aufgebaut. (Von Hannah Schmidt und Dominik Pieper)