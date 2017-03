Prozess vor dem Bonner Landgericht

Bonn/Sankt Augustin. Ein IT-Kaufmann aus Sankt Augustin hat eine 19 Jahre alte Prostituierte vergewaltigt. Sein Opfer litt unter Todesängsten. Jetzt wurde der 30-Jährige zu einer Haftstrafe verurteilt.

Von Ulrike Schödel, 14.03.2017

Damit hatte die junge Prostituierte nicht gerechnet: Der Freier, den sie im Internetportal kennengelernt und mit dem sie bereits das vierte Mal verabredet war, verhielt sich plötzlich ganz anders. Nach dem verabredeten Sex, für den er vorab – wie immer – 150 Euro bezahlt hatte, fesselte er sie an beiden Armen. Ihr Protest und ihr Widerstand interessierten ihn nicht. Als sie schließlich um Hilfe schrie, verstopfte er ihren Mund mit schwarzem Klebeband. Dann würgte er sie am Hals und machte weiter. In dieser Nacht zum 4. März 2016 erlitt die 19-Jährige Todesängste, wie sie als Zeugin erzählte.

Die 1. Große Strafkammer hat den 30-jährigen Freier jetzt wegen Vergewaltigung zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Bis zum Schluss hatte der angeklagte IT-Kaufmann beteuert, dass nicht nur der Sex, sondern auch das Fesseln und Knebeln einvernehmlich gewesen sei. Er habe das Fesseln mal ausprobieren wollen, sagte er. Aber die Bonner Richter glaubten der jungen Frau. Denn in dieser Nacht noch hatte sie sich zunächst einer Freundin anvertraut, war zum Arzt gegangen und hatte den Freier bei der Polizei angezeigt. Da sei sie ziemlich von der Rolle gewesen.

Als Zeugin hatte sie auch von ihren verzweifelten Versuchen erzählt, sich aus den Fängen des gewalttätigen Mannes zu befreien. Zunächst hatte sie ihm vorgeschlagen, etwas Essen zu gehen. Aber er wurde misstrauisch und vergewaltigte sie erneut. Schließlich rettete sie sich mit einer Lüge und behauptete, sie bräuchte wegen ihrer Diabetes das Insulin, das sie nicht dabei habe. Da ließ er sie gehen.

„Das war eindeutig eine Grenzüberschreitung“, so der Kammervorsitzende Hinrich de Vries im Urteil. „Auch wenn es sicher etwas anderes ist, wenn man den Sexualpartner kennt.“ Aber an diesem Abend habe die 19-Jährige, die kaum 60 Kilo wog, keine Chance gegen einen übergewichtigen Freier gehabt. Er wog 125 Kilo. Der Angeklagte soll 2013 bereits eine junge Frau vergewaltigt haben: eine 21-jährige Frau, die ihn in Sankt Augustin auf der Straße angesprochen und nach dem Weg gefragt hatte. Zur Anklage war es noch gekommen, aber die Frau verstarb auf tragische Weise kurz vor Prozessbeginn. Das Verfahren wurde vom Gericht eingestellt. Ein halbes Jahr nach dem Vorfall mit der Prostituierten, konnte der Mann verhaftet werden. Auch nach dem Urteil kam der 30-Jährige nicht auf freien Fuß – wegen Wiederholungsgefahr.