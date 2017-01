Straßenprojekt in Sankt Augustin

Von der Bonner Straße aus (rechts) schlängelt sich die Ost-West-Spange unter der Bahnlinie durch das Sankt Augustiner Zentrum zum Kreisel an der Rathausallee (links oben).

21.01.2017 Sankt Augustin. Neue Straße unter der Bahnlinie soll schon im Februar freigegeben werden und den Verkehr entlasten. Die Kosten für die sogenannte Ost-West-Spange erhöhen sich voraussichtlich um 340.000 Euro.

Ursprünglich hatte die Ost-West-Spange bereits zur Eröffnung des ersten Bauabschnitts der neuen Huma Einkaufswelt im November 2015 in Betrieb gehen sollen. Probleme beim Grunderwerb und Rechtsfragen zur Ausschreibung hatten einen zügigen Baubeginn aber verhindert (der GA berichtete).

Nach dem nächtlichen Einbau des Herzstücks – des Brückenbauwerks – Ende Oktober 2016, liefen die Arbeiten nicht nur zügig, sondern sogar schneller als erwartet, bestätigt die Stadt Sankt Augustin auf Nachfrage: Nicht erst im April, sondern voraussichtlich schon in der ersten Februarhälfte wird die neue Straße im Sankt Augustiner Zentrum für den Verkehr freigegeben. „Der Zeitplan wird deutlich unterschritten,“ sagte Stadtsprecherin Eva Stocksiefen. „Bei den Gesamtbaukosten werden wir aber eine Steigerung von voraussichtlich zehn Prozent haben.“ In den Gesamtkosten – bislang wurden rund 3,4 Millionen Euro veranschlagt – sind auch Kosten für die Planung des Bauwerks, für die Ampelanlage, den Schienenersatzverkehr sowie sogenannte Massenmehrungen enthalten, also viele kleine und noch nicht abschließend abgerechnete Einzelposten.

Ein „dicker und ungeplanter Batzen“ sei die vorher nicht kalkulierte Abstützung der Baugrube durch Spundwände gewesen, sagte Stocksiefen. „Die Bodengutachten ließen das vor Beginn der Arbeiten nicht erkennen“, so die Sprecherin. Gleiches galt für wichtige Kabel der Telekom. „Die Pläne haben die Kabel zwar gezeigt, nicht aber die genaue Lage. Während der Baumaßnahme hat man dann gemerkt, dass die Kabel zu hoch lagen. Die Leitungen mussten also tiefer gelegt werden.“

Wenngleich nicht alle Posten und Kosten bereits feststehen, könne man den Trend zu einer Gesamtkostenerhöhung um zehn Prozent prognostizieren, erklärte die Stadtsprecherin.

Und bis zur Fertigstellung in der ersten Februarhälfte haben die Bauarbeiter auch noch einiges zu tun. Die Fahrbahnmarkierungen auf der Straße stehen noch aus, ebenso die Straßenbeleuchtung, der Aufbau der Ampelanlage, die Montage etlicher Geländer sowie der Lückenschluss des Geh- und Radweg entlang der Linie 66, der nun ein Stück über die neue Brücke führt. Abschließend sollen die Hänge des Tunnels noch bepflanzt werden.

Dann dürfen die Sankt Augustiner gespannt sein auf die Verbesserungen im Straßenverkehr, den die Ost-West-Spange auch bei engem Bahntakt im Fluss halten soll. Der Erste Beigeordnete Rainer Gleß ist optimistisch: „Ich freue mich darauf, dass bald erstmals die Stadtteile östlich und westlich der Linie 66 kreuzungsfrei miteinander verbunden werden. Gerade auch im Hinblick auf den zweiten Bauabschnitts des Huma wird die Ost-West-Spange eine deutliche Entlastung bringen.“ (Thomas Heinemann)