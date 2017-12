Sirenenalarm ausgelöst

In Hangelar hat es am Dienstag gebrannt.

Hangelar. Bei einem Brand in einem Haus in Sankt Augustin ist am Dienstagvormittag eine Frau ums Leben gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.12.2017

Mit insgesamt 55 Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Dienstagvormittag zu einem Feuer in die Lohrbergstraße in Sankt Augustin-Hangelar ausgerückt. Dort steht ein Wohnhaus in Flammen, bei Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits komplett verqualmt. Zeitweise waren sechs Trupps der Feuerwehr unter Atemschutz im Einsatz.

Eine pflegebedürftige Frau ist bei dem Brand ums Leben gekommen, die Einsatzkräfte fanden die Dame tot in dem Haus.

Durch den Brand kommt es zu einer enormen Rauchentwicklung in dem Wohngebiet, Sirenenalarm wurde ausgelöst.

Weitere Berichterstattung folgt...