Polizei fahndet mit Bild

Das Huma-Einkaufszentrum in Sankt Augustin.

Sankt Augustin. Unbekannte haben die Bankkarte eines 87-Jährigen im Sankt Augustiner Huma-Einkaufszentrum gestohlen. Der Senior wurde beim Einkaufen von zwei Frauen bedrängt. Die Polizei fahndet mit einem Foto.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.11.2018

Am 31. Oktober haben Unbekannte die Bankkarte eines 87-Jährigen im Huma-Einkaufszentrum in Sankt Augustin entwendet. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Laut Bericht ging der 87-Jährige gegen 10 Uhr in einem Verbrauchermarkt in dem Einkaufszentrum einkaufen, als er in der Obst- und Gemüseabteilung von zwei unbekannten Frauen bedrängt wurde. Eine der beiden Unbekannten entwendete ihm die Geldbörse mit Bankkarte aus der Hosentasche. Wenige Minuten später hob die Frau einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto des 87-Jährigen ab.

Obwohl sie sich beim Diebstahl mit einer Lebensmittelpackung und auch am Geldautomaten mit einer Kappe und Sonnenbrille tarnte, könnte die unbekannte Täterin auf Überwachungsbildern des Supermarktes entdeckt werden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Foto: Polizei

Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort oder zu Kontaktpersonen machen? Hinweise an die Polizei in Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321.